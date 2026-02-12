UŽIVO Koga će Hrvatska izvući u Ligi nacija? Pratite ples kuglica

NAJAVA

Ždrijeb petog izdanja Lige nacija održat će se u Bruxellesu s početkom od 18 sati. Nakon Svjetskog prvenstva "vatreni" će se ponovno okupiti kako bi se u elitnoj Ligi A borili za prestižni trofej, ali i vrijedan financijski kolač. Momčad Zlatka Dalića natjecanje dočekuje u druge jakosne skupine, što jamči teške okršaje, ali i otvara vrata nekim iznimno atraktivnim dvobojima, uključujući i potencijalni susret visokog napona protiv Srbije, ali i još jednu reprizu s Francuzima koji su nas prije godinu dana izbacili u četvrtfinalu na penale.

Zahvaljujući dobrim rezultatima u prethodnim izdanjima, pogotovo srebru iz 2023., Hrvatska je osigurala status drugog nositelja među četiri jakosna "pota". To znači da se u grupnoj fazi sigurno neće susresti s reprezentacijama Italije, Nizozemske i Danske, koje se nalaze u istoj skupini. Ipak, pogled na preostale šešire jasno daje do znanja da laganih protivnika u Ligi A jednostavno nema. U svakoj od četiri skupine naći će se po jedna reprezentacija iz svakog pota.

Prvi šešir okuplja europsku kremu i branitelja naslova Portugal, uz Španjolsku, Francusku i Njemačku. Samo nam "elf" od ponuđenih još nije bio protivnik u ovom natjecanju. Treći šešir donosi potencijalne "mine" poput Belgije i Engleske, uvijek neugodne Norveške predvođene Erlingom Haalandom te susjeda Srbije. U posljednjem, četvrtom potu nalaze se Wales, Češka, Grčka i Turska, reprezentacije koje su sposobne pomrsiti račune svakom favoritu.

Peto izdanje Lige nacija donosi i neke novosti u kalendaru. Cjelokupna grupna faza, koja se sastoji od šest kola, odigrat će se u samo dva reprezentativna okupljanja. Prvi, iznimno zgusnuti termin na rasporedu je od 24. rujna do 6. listopada, kada će svaka reprezentacija odigrati čak četiri utakmice. Preostala dva kola igrat će se u studenom, od 12. do 17. u mjesecu.

Promijenjen je i sustav prolaska u nokaut fazu. Više nije dovoljno osvojiti prvo mjesto u skupini za plasman na završni turnir. Sada prve dvije momčadi iz svake od četiri skupine Lige A osiguravaju plasman u četvrtfinale, koje se igra u ožujku 2027. Pobjednici tih dvoboja idu na Final Four u lipnju, gdje će se boriti za naslov. Posljednjeplasirane momčadi ispadaju u Ligu B, dok trećeplasirane čeka doigravanje za ostanak protiv drugoplasiranih iz nižeg ranga.

Prijenos ždrijeba je na Domi TV.