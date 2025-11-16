U drugoj vožnji dvojica od četvorice hrvatskih predstavnika borit će se za bodove u Svjetskom kupu. Samuel Kolega i Filip Zubčić izborili su drugu vožnju. Utrka počinje u 13 sati uz prijenos na HRT 2
OD 13 SATI
UŽIVO Kolega i Zubčić bore se za prve bodove u Svjetskom kupu u drugoj vožnji slaloma u Leviju
NAJAVA DRUGE VOŽNJE
Hrvatski skijaš Samuel Kolega zauzima jedanaesto mjesto nakon prve vožnje prvog slaloma sezone Svjetskog kupa u finskom Leviju, a u drugu vožnju ušao je i Filip Zučić.
Kolega je sa startnim brojem 14 doskijao do 11. pozicije s 1.37 sekundi zaostatka za vodećim Brazilcem Lucasom Braathenom. Filip Zubčić je zaostao 1.53 sekundi i na ledenoj stazi u Leviju dohvatio je 18. poziciju i drugu vožnju.
Istok Rodeš je bio 44. s zaostatkom od 2.77 sekundi, dok mladi Tvrtko Ljutić nije okončao prvu vožnju.
Braathen vodi ispred Francuza Clementa Noela (+0.41) i Norvežanina Timona Haugana (+0.49).
