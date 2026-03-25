UŽIVO Počela je velika borba za Globus! McGrath nije briljirao, ali Braathen to nije iskoristio...
Glavnu borbu za Globus vode Atle Lie McGrath i Lucas Braathen. Prvi je u utrku krenuo McGrath, koji je vodeći u poretku s 41 bodom prednosti. U cilj je ušao kao šesti sa 1,65 sekundi zaostatka za vodećim Meillardom.
Odmah nakon njega nastupio ne Pinheiro Braathen, koji bi trebao napasti postolje za Globus. Brazilac, koji se nekoć natjecao pod norveškom zastavom, u cilj je ušao kao peti sa 1,15 sekundi zaostatka. Dakle, pola sekundi između dva glavna favorita za Globus...
Dodajmo kako je Clement Noel, koji je također u matematičkoj šansi, četvrti s 1,03 sekundi zaostatka.
Kristoffersen se nije dugo zadržao u vodstvu, brži je bio Švicarac Loic Meillard, koji je poveo sa 67 stotinki prednosti. Francuz Paco Rassat imao je startni broj 3, ali nejgova vožnja bila je šokantno spora. Kasnio je 2,55 sekundi, iako nije napravio veliku pogrešku.
Počeo je zadnji slalom sezone u Lillehammeru! Utrku je otvorio legendarni Henrik Kristoffersen, koji je u cilj ušao s 58 sekundi i 59 stotinki.
Samuel Kolega jedini je hrvatski predstavnik u završnom slalomu u Svjetskom kupu. Kolega je uoči utrke u Lillehammeru 23. slalomaš svijeta, a pravo nastupa na završnoj utrci imaju 25 najboljih. Upravo je 23 njegov startni broj u prvoj vožnji koja kreće u 10.30 sati.
Nakon šest mjeseci i brojnih utrka, došao je kraj nevjerojatnoj sezoni Svjetskog kupa. Prava je poslastica što sezonu zaključujemo muškim slalomom, s obzirom na veliku borbu za Kristalni globus u toj disciplini.
Favorit za trijumf pred domaćom publikom je Norvežanin Atlie Lie McGrath, koji je vodeći u disciplini s 552 boda. Ima tri konkurentna za Globus, a glavni je Lucas Pinheiro Braathen, koji je već osvojio Globus u ovoj disciplini 2023. godine.
U utorak je senzacionalno preokrenuo zaostatak nad Marcom Odermattom te osvojio Kristalni globus u veleslalomu, a u toj je disciplini u veljači postao i olimpijski prvak. Braathen ima 41 bod zaostatka za bivšim kolegom iz reprezentacije, što znači kako je McGrathu za globus dovoljno postolje, bez obzira na Braathenov rezultat.
U igri je i Francuz Clement Noel s 475 bodova, a matematički i legendarni Henrik Kristoffersen, koji ima zaostatak od 99 bodova, što znači kako mora pobijediti, a McGrath odustati.