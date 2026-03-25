UŽIVO Počela je velika borba za Globus! McGrath nije briljirao, ali Braathen to nije iskoristio...

BORBA ZA GLOBUS

Glavnu borbu za Globus vode Atle Lie McGrath i Lucas Braathen. Prvi je u utrku krenuo McGrath, koji je vodeći u poretku s 41 bodom prednosti. U cilj je ušao kao šesti sa 1,65 sekundi zaostatka za vodećim Meillardom.

Odmah nakon njega nastupio ne Pinheiro Braathen, koji bi trebao napasti postolje za Globus. Brazilac, koji se nekoć natjecao pod norveškom zastavom, u cilj je ušao kao peti sa 1,15 sekundi zaostatka. Dakle, pola sekundi između dva glavna favorita za Globus...

Dodajmo kako je Clement Noel, koji je također u matematičkoj šansi, četvrti s 1,03 sekundi zaostatka.