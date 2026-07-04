UŽIVO Kolumbija - Gana: Pada odluka o posljednjem putniku u osminu finala na Mundijalu

NAJAVA SUSRETA

Za sve noćne ptice nakon susreta Argentine, slijedi dvoboj Kolumbije i Gane u 3.30 ujutro po hrvatskom vremenu uz prijenos na HRT-u. Kolumbijci su se u nokaut-fazu plasirali kao prva momčad skupine K. Na otvaranju su pobijedili Uzbekistan (3-1), a onda su slavili nad DR Kongom s minimalnih 1-0, aa u posljednjem susretu u skupini remizirali su protiv Portugala (0-0).

Skupina K križala se sa skupinom L u kojoj je bila i Hrvatska, ali nakon što je Hrvatska u trećem kolu skupine pobijedila Ganu, a Kolumbija remizirala, ždrijeb je odlučio da Gana ide na Kolumbiju. Ganci su šesnaestinu finala izborili kao treći najbolje trećeplasirani timovi. U grupi su osvojili četiri boda. U prvoj utakmici slavili su 1-0 nad Panamom, a onda su čudesno remizirali protiv Engleske (0-0). Posljednju utakmicu igrali su protiv 'vatrenih' koji su preokretom slavili 2-1.

