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STIGLI SASTAVI

UŽIVO Kolumbija - Gana: Pada odluka o posljednjem putniku u osminu finala na Mundijalu

Piše Issa Kralj,
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Posljednju utakmicu šesnaestine finala igraju Kolumbija i Gana. Ganci su u zadnjem susretu izgubili od Hrvatske, a Kolumbija je remizirala s Portugalom. Utakmica kreće u 3.30, a prijenos je na HRT-u

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1/16 finala SP-a 3.30 , SP SAD, Kanada i Meksiko
Kolumbija
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Gana
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STIGLI SU SASTAVI

Evo kako će početi Kolumbija i Gana.

Kolumbija (4-3-3): Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumu, Mojica - Arias, Lerma, Puerta - Rodriguez, Cordoba - Diaz

Gana (4-1-4-1): Zigi - Mensah, opoku, Luckassen, Senaya - Partey - Semenyo, Sibo, Yirenkyi, Williams - Ayew

NAJAVA SUSRETA

Za sve noćne ptice nakon susreta Argentine, slijedi dvoboj Kolumbije i Gane u 3.30 ujutro po hrvatskom vremenu uz prijenos na HRT-u. Kolumbijci su se u nokaut-fazu plasirali kao prva momčad skupine K. Na otvaranju su pobijedili Uzbekistan (3-1), a onda su slavili nad DR Kongom s minimalnih 1-0, aa u posljednjem susretu u skupini remizirali su protiv Portugala (0-0). 

Skupina K križala se sa skupinom L u kojoj je bila i Hrvatska, ali nakon što je Hrvatska u trećem kolu skupine pobijedila Ganu, a Kolumbija remizirala, ždrijeb je odlučio da Gana ide na Kolumbiju. Ganci su šesnaestinu finala izborili kao treći najbolje trećeplasirani timovi. U grupi su osvojili četiri boda. U prvoj utakmici slavili su 1-0 nad Panamom, a onda su čudesno remizirali protiv Engleske (0-0). Posljednju utakmicu igrali su protiv 'vatrenih' koji su preokretom slavili 2-1. 
 

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