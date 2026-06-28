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SKUPINA K

UŽIVO Kolumbija - Portugal, DR Kongo - Uzbekistan: Derbi za vrh skupine, Kongo traži prolaz

Piše 24sata,
UŽIVO Kolumbija - Portugal, DR Kongo - Uzbekistan: Derbi za vrh skupine, Kongo traži prolaz
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

KOLUMBIJA - PORTUGAL, DR KONGO - UZBEKISTAN Kolumbiji je dovoljan bod za osvajanje grupe, a afrička reprezentacija pobjedom može osigurati nokaut fazu kao jedna od najboljih trećih momčadi

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Svjetsko prvenstvo, skupina K, 3. kolo 01.30 , Miami, Atlanta
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Evo s kojim igračima od prve minute kreću Kolumbija i Portugal, odnosno DR Kongo i Uzbekistan.

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Kolumbija je pobijedila Uzbekistan (3-1) i DR Kongo (1-0) i nakon dva kruga potvrdila prolazak u nokaut fazu. U zadnjem kolu igrat će derbi grupe protiv Portugala koji je začuđujuće kiksao protiv DR Konga (1-1) te mu treba pobjeda kako bi zauzeo vrh skupine.

Portugalci su se nakon šoka protiv afričke reprezentacije potpuno opustili protiv Uzbekistana i autsajderu zabili "petardu". Cristiano Ronaldo zabio je dva gola, cijela momčad bila je rastrčana i potvrdila status velikog favorita. 

DR Kongo si je bodom protiv Portugala otvorio vrata drugog kruga. Pobjedom nad Uzbekistanom došao bi do četiri boda te bi s ukupnih četiri boda prošao dalje kao jedna od najboljih trećih reprezentacija. To nikako nije dobro ua Hrvatsku ako se dogodi poraz od Gane.

Podsjetimo, Hrvatska skupina "križa" se s ovom skupinom te će protivnik Hrvatskoj, ako prođe s drugog mjesta, biti Portugal ili Kolumbija.

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