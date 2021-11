Dinamo u četvrtak može osigurati proljeće u Europi treći put u posljednje četiri sezone. U goste u Maksimir dolazi belgijski Genk kojega su "modri" u prvoj utakmici grupne faze Europske lige pobijedili 3-0.

Hrvatskom prvaku pobjeda jamči minimalno drugo mjesto i ostavlja ga u igri za prvo (ne pobijedi li West Ham u gostima bečki Rapid). Remijem će osigurati treće mjesto i nastavak natjecanja u Konferencijskoj ligi ako Rapid ne pobijedi West Ham.

Ni poraz ga ne ostavlja bez kombinacija za drugo mjesto, ali bi u zadnjem kolu morao svladati West Ham u Londonu i nadati se da će Genk izgubiti od Rapida. I porazom može zacementirati treće mjesto, ali samo ako Rapid izgubi od West Hama.

- Znamo koliko su kvalitetni, osjetili smo to u Belgiji, tamo rezultat nije bio realan, imali su i oni jako dobre prilike. Znamo što nas očekuje, znamo koliko su dobri i uvjeren sam da ćemo dati sve od sebe za pobjedu - poručio je Arijan Ademi kojeg u početnoj postavi Dinama nije bilo još od prve utakmice protiv Genka, pa nastavio:

- Uvijek je teško gledati kada nisam na terenu, prošlo je sada dva mjeseca skoro. Dinamo mi je u međuvremenu izgledao odlično, nismo previše šansi iskoristili, pa rezultati nisu bili na nivou na kojoj je bila naša igra. Dosta se potencira kako sam ja nedostajao momčadi, ali svaki igrač kojeg treneri nemaju na raspoalganju, nedostaju momčadi. I ja i Čop i drugi dečki, tako da ne volim takve priče. Momčad uvijek pobjeđuje, momčad uvijek gubi.

Kapetan Dinama je nastavio...

- U Dinamu je svaka utakmica pritisak, to nije ništa novo za sve nas. Odigrali smo puno sličnih utakmica, važna je bila i protiv Osijeka i ona u Genku. Moramo biti spremni, želimo pobjedu, s takvim mislima ulazimo u utakmicu. Da, ozljede su me dosta pokosile ove godine, koliko mogu sutra? Vidjet ćemo, koliko bude trebalo. Genk je bio dobar i opasan u prvoj utakmici, gledali smo video s tog dvoboja, centimetri su im nedostajali da dođu do nekoliko velikih prilika. Baš sam komentirao kako moramo biti bolji nego u Belgiji ako želimo pobjedu.

Kako vi u svlačionici gledate na status trenera?

- Ma vidi se to na treningu, možete vidjeti i po utakmicama kolika je želja kod nas, kako momčad igra i ide. Malo nam je nedostajalo sreće, ali stojimo iza trenera i želimo bolje rezultate. Sve se vidi na terenu, tu svi možete vidjeti koliko želimo dobre rezultate - završio je Ademi.

Damir Krznar je bio prilično otvoren...

- Čeka nas predazadnja utakmica u grupnoj fazi Europskoj ligi, dočekujemo teškog suparnika kojeg respektiramo, ali igramo u našem domu i vjerujemo da imamo dovoljno znanja, hrabrosti i kvalitete da u nju uđemo odlučno i završimo ju odlučno - rekao je Damir Krznar, pa dodao:

- Ako bi tražili refleksiju njihove momčadi, dobijete odraz naše momčadi. Pružaju dosta dobre predstave, a izostao je rezultat. Evo, u posljednjoj utakmici su izgubili 2-0 od posljednje momčadi lige, ali su imali veći posjed i bolje šanse nego mi protiv Osijeka. Dosta su agilni i pokretljivi, ali izostao je rezultat. Genk je u sličnoj situaciji kao kada smo im došli u goste, imaju dobru strukuturu napada, uz neke probleme u obrani.

Kakvo je zdravstveno stanje momčadi?

- Deni Jurić je još u fazi oporavka, Duje Čop je sve bliže momčadi, danas ćemo odlučiti hoće li biti u kadru za Genk. Bartol Franjić ima nekih problema s kvadricepsom, dobio je udarac, ali vjerujemo da će moći nastupiti sutra. Rubrika 'ozljede' svakim nam je danom sve manja i kraća, vjerujem da ćemo kroz dva-tri tjedna biti u punom sastavu i da više nećemo imati takvih problema.

Damir Krznar je nastavio...

- Rekao sam nakon par utakmica, ono što trenera veseli i za što se mi u stožeru možemo uhvatiti su naše izvedbe. Teško je reći da su one zadovoljavajuću u utakmicama u kojoj nemamo dobar rezultat, ali u zoni pripreme napada funkcioniramo dobro, no muči nas realizacija. Ona je proces do koje trebamo doći, ali i odraz sreće koja se u duljem periodu iznivelira. Moramo poraditi na obrnutom razmišljanju, trpimo u realizaciji, ali ključ svega je obrana. Ako ne možeš zabiti gol, nemoj ga ni primiti.

Dinamo želi pobjedu, ali treba paziti i na obranu...

- Prva je stvar protekcija našeg gola, ne smijemo ući u zamku srljanja, traženja gola pod svaku cijenu. Mora to biti čvrsta zona, koncentracija na fazu obrane, da smo u toj zoni uvijek s tri braniča i veznjakom ispred njih. U preostalih pest igrača imamo znanja i mogućnosti, oni će naći put do suparničkog gola. Da, igrat ćemo opet na pobjedu.

Koliko vas muče stalne priče oko vašoj poziciji?

- Ja sam u Dinamu s nekkavim prekidima 20-ak godina, navikao sam na puno takvih špekulacija i tekstova. Moja obrana? Ma to je sudbina svakog trenera Dinama. Tu se ne radi o Damiru Krznaru, već svakom treneru Dinama. Ti natpisi me ne diraju, znam što me drži u momčadi, imam potporu igrača. I dalje osjećam veliko zadovoljstvo svaki put kada izlazim na trening ili utakmicu, na svakom sastanaku i druženju s momčadi, a jasno da će doći dan kada ćemo se razići to je neminovno - poručio je Damir Krznar, pa dodao:

- Negdje sam jednom dobro pročitao, trenere dijelimo na one koji su dobili otkaz i one koji će ga tek dobiti. I dalje radim najbolje što mogu, a rezultati će pokazati jesam li uspješan ili ne. Sudbina svakog trenera je isključivo u rezultatu. No, veseli me moja momčad, evo da ste bili prisutni na posljednja tri treninga, sjedili bi i uživali kao u nekom lijepom filmu. Tako i ja živim jako lijep film - poručio je Krznar.