Dinamo sutra igra susret četvrtog kola skupine H Europske lige protiv bečkog Rapida ovaj četvrtak od 21 sat u Maksimiru. Prodano je 4800 ulaznica uključujući i pakete, a očekuje se oko deset tisuća navijača.

KONFERENCIJA ZA MEDIJE:

'Modri' su natjecanje otvorili porazom od West Hama (0-2) nakon čega su pružili sjajnu predstavu ostvarivši uvjerljivu pobjedu protiv Genka (3-0), a na gostovanju kod Rapida izgubili su 2-1 te si otežali put prema europskom proljeću.

Na konferenciji za medije uoči sutrašnjeg susreta protiv bečkog Rapida sudjelovat će trener Dinama Damir Krznar i veznjak Josip Mišić.

- Pola puta u Europskoj ligi je iza nas, fokus je uvijek prva sljedeća utakmica. Vjerujem da ćemo biti bolji nego u prvoj utakmici u Beču, vjeru temeljim na energiji i radu momčadi, igrači su u dobrom raspoloženju. Iza nas su dvije pobjede, što nam je bitno, pa vjerujem da će sutrašnja utakmica to sve pokazati - započeo je Damir Krznar.

- Mogu reći da utakmicu dočekujemo u dobrom raspoloženju, u svlačionicima je dobra atmosfera, a na treninzima sve pršti od duela i dobrih poteza. Bit ćemo bolji negho u Beču i možete očekivati puno bolji Dinamo -kazao je Josip Mišić.

Zdravstveno stanje u klubu?

- Situacija je dulje vrijeme standardna, bez Ademija, Jurića i Čopa, a bojim se da nećemo imati na raspolaganju ni Dilavera koji ima problema sa zubom i na antibioticima je. Čekat ćemo dozvolu doktora da vidimo možemo li na njega računati sutra - kazao je Krznar.

Što će biti potrebno osim energije da Dinamo dobije Rapid?

- Uz fizičku komponentu u kojoj smo bili inferiorni, bilo je i taktičkih odluka koji su dovele do rezultatskog minusa. Mislim na pozicioniranje naše zadnje linije koja je bila prenisko, sutra želimo više kompaktnosti linija, nadam se da ćemo to prezentirati sutra na bolji način - kazao je Krznar.

Jeste li prebrodili krizu?

- Mislim da kriza nije ništa ostavila na nas, poslije loših rezultat smo upisali dvije pobjede. Ponavljam, u dobrom raspoloženju smo, dobra je atmosfera, vjerujem da ćemo tako i nastaviti igrati kao u zadnje dvije utakmice - istaknuo je Mišić pa dodao:

- Znamo da smo u Beču podbacili, odigrali smo dosta loše, pa kod nas ima doza respekta, ali imamo snagu da pokažemo kako smo bolja momčad od Rapida.

Koliko je bitno da su se neki igrači iz drugog plana poput Gojaka i Andrića malo 'razigrali'?

- To je bitan dio, zbog niza izostanaka, sigurno da su neki igrači isplivali u prvi plan. Vrlo vrijedno je istaknuti da oni karakterno nisu odustajali ni kada nisu bili u prvom planu. Pohvala našim kondicijskim trenerima koji brinu od 21. i 22. igraču, fizički su dočekali priliku, izgledaju moćno, to je jedan veliki plus za nas. Imamo stvarno 22-24 igrača koji mogu odgovoriti svakom zahtjevu, to pokazuju Gojak i Andrić, vjerujem da će to uskoro pokazati i drugi igrači koji dobro rade i čekaju svoju šansu.

Kakav Rapid očekujete?

- Vjerujemo strukturom i prezentacijom sličan Rapid kao u Beču, u jednom malo nagnutoj formaciji u lijevu stranu, s desnim krilom koje u otvaranju igra praktički stopera. I zadnje dvije utakmice su tako igrali, očekujem sličan Rapid, a bit će trkački raspoloženi, agresivni i radni, pobjeda u prvoj utakmici im je dala krila. A mi ta krila boljom prezentacijom moramo malo skresati - kazao je Krznar.

Kako ste vi doživjeli Rapid na terenu? Koje su im vrline i mane, što vas je možda najviše iznenadilo u njihovoj igri?

- Znamo da je prije utakmice medijski bilo da su oni u lošoj formi da loše stoje na tablici, pa kad smo došli tamo vidjeli smo na analizi da je to ozbiljna momčad. I treba se više pomučiti da dođemo do rezultata. Dobra su ekipa, ali mi smo kvalitetniji i moramo to pokazati na terenu i doći do nove pobjede - rekao je Mišić.

Osjećate li veći pritisak s obzirom na stanje na tablici i možda više ne bi bilo mjesta za popravak?

- Dinamo osjeća pritisak od prve do zadnje utakmice, u prvenstvu, kupu i u Europi, ali Dinamo se zna nositi s tim pritiskom. Nama je imperativ u svaku utakmicu ući sa željom za pobjedom, bez obzira na prvenstvenu ljestvicu, bez obzira na utakmice koje u jednom dijelu nisu bile tako dobre. U svakoj utakmici pristupamo na isti način, tako ćemo i sutra. Nije sudbonosna ili krucijalna, ali pobjeda nam nosi puno, njome otvaramo vrata proljeću u Europi što je naš cilj, ali pritisak nas neće sputati, on je samo vjetar u leđa, ova ekipa to može - kazao je Krznar.

BBB slave 35. rođendan, treba li se za to posebno pripremiti?

- U svemu treba samo uživati, istrčati na teren, uživati u izazovu i podršci koju momčad osjeća od početka prvenstva. Zahvaljujemo i BBB-ima i ostalim navijačima Dinama, imamo veliku podršku, moramo ju opravdati, pa navijačima u što više navrata im odlazak s utakmice učiniti veseljem. Želimo dobru partiju sutra - rekao je Krznar, a Mišić dodao:

- Ja im mogu zahvaliti što nas prate na svakoj utakmici u velikom broju, znam da će i sutra napuniti stadion, da će nas nositi kroz utakmicu. Uvijek su nam velika podrška bez obzira na konačan rezultat.

Dinamo ima puno navijača i u Austriji, osjećate li zbog toga još veći pritisak?

- Ma ne, prava bit i srž navijača je pomoći klubu, treneri i igrači su toga svjesni. Navijači nekada u određenom trenutku biraju i krivi način izražavanja podrške. Kritika bez obzira pozitivna ili negativna je dio naše svakodnevnice, nitko od nas ne može osjećati kontraefekt od navijača. Zahvaljujemo navijačima na dobrim i onim oštrim kritikama, one su usmjerene u tom smjeru da nas probude i da mi damo još više na terenu - zaključio je Damir Krznar.