Nakon kiksa Intera, mIlan ima priliku približiti se gradskom rivalu na pet bodova zaostatka i tako opet zakomplicirati borbu za naslov. Luka Modrić kreće od prve minute. Prijenos je na Areni Sport 1
UŽIVO Lazio - Milan 0-0: Modrić od prve, počela je utakmica...
Uh kakav potez Pavlovića. Ostao je naprijed, primio loptu u kaznenom prostoru, a onda se sjajnim driblingom riješio protivnika. Pucao je u bliži kut, ali obranio je golam Lazija. Ipak, da je bio gol, sudilo bi se zaleđe, a ovako je korner.
Opasna situacija za Lazio, ali spetljao se Isaksen. Dobio je loptu u kaznenom prostoru, išao dirblati Pavlovića, ali mu je lopta pobjegla van terena.
Počela je utakmica!
Lazio (4-3-3): Motta - Tavares, Provstgaard, Gila, Marušić - Taylor, Patric, Dele-Bashiru - Zaccagni, Maldini, Isaksen
Milan (3-5-2): Maignan - Tomori, De Winter, Pavlović - Saelemaekers, Fofana, Modrić, Jashari, Estupinan - Pulišić, Leao
Nakon velike pobjede u gradskom derbiju, Milan pun samopouzdanja putuje u Rim na noge Laziju u sklopu 29. kola Serie A. Dok "rossoneri" love priključak s vodećim Interom i sanjaju o dvadesetom naslovu prvaka, Lazio proživljava tešku sezonu.
Pobjeda od 1-0 nad Interom prošlog vikenda, osigurana golom Pervisa Estupiñana, vratila je neizvjesnost u borbu za Scudetto. Momčad Massimiliana Allegrija sada ima priliku dodatno zakomplicirati situaciju na vrhu, jer bi pobjedom u Rimu smanjila zaostatak za gradskim rivalom na samo pet bodova, s obzirom na to da je Inter dan ranije odigrao tek 1-1 protiv Atalante. Milan ove sezone igra sjajno na gostovanjima, gdje su i dalje jedina neporažena momčad u ligi, s devet pobjeda i pet remija.
Njihova obrana je granitna, primili su samo 20 golova u 28 utakmica, što je najmanje u ligi. Dva uzastopna trijumfa bez primljenog gola dodatno su podigla moral uoči teškog ispita na Olimpicu. Igru će opet predvoditi Luka Modrić.
S druge strane, Lazio proživljava sezonu za zaborav. Momčad Maurizija Sarrija nalazi se na tek desetom mjestu, a pobjeda protiv Sassuola u prošlom kolu prekinula je niz od četiri utakmice bez slavlja. Sezonu su obilježili i prosvjedi navijača protiv predsjednika Claudija Lotita, no očekuje se da će za ovaj derbi prekinuti bojkot i ispuniti tribine. Ipak, najveći problem za Sarrija predstavljaju brojne ozljede. Izvan stroja su prvi golman Ivan Provedel, braniči Alessio Romagnoli i Samuel Gigot te ključni veznjaci Danilo Cataldi i Nicolò Rovella, što domaćinima značajno sužava taktičke opcije.