UŽIVO Lazio - Milan 0-0: Modrić od prve, počela je utakmica...

NAJAVA

Nakon velike pobjede u gradskom derbiju, Milan pun samopouzdanja putuje u Rim na noge Laziju u sklopu 29. kola Serie A. Dok "rossoneri" love priključak s vodećim Interom i sanjaju o dvadesetom naslovu prvaka, Lazio proživljava tešku sezonu.

Pobjeda od 1-0 nad Interom prošlog vikenda, osigurana golom Pervisa Estupiñana, vratila je neizvjesnost u borbu za Scudetto. Momčad Massimiliana Allegrija sada ima priliku dodatno zakomplicirati situaciju na vrhu, jer bi pobjedom u Rimu smanjila zaostatak za gradskim rivalom na samo pet bodova, s obzirom na to da je Inter dan ranije odigrao tek 1-1 protiv Atalante. Milan ove sezone igra sjajno na gostovanjima, gdje su i dalje jedina neporažena momčad u ligi, s devet pobjeda i pet remija.

Njihova obrana je granitna, primili su samo 20 golova u 28 utakmica, što je najmanje u ligi. Dva uzastopna trijumfa bez primljenog gola dodatno su podigla moral uoči teškog ispita na Olimpicu. Igru će opet predvoditi Luka Modrić.

S druge strane, Lazio proživljava sezonu za zaborav. Momčad Maurizija Sarrija nalazi se na tek desetom mjestu, a pobjeda protiv Sassuola u prošlom kolu prekinula je niz od četiri utakmice bez slavlja. Sezonu su obilježili i prosvjedi navijača protiv predsjednika Claudija Lotita, no očekuje se da će za ovaj derbi prekinuti bojkot i ispuniti tribine. Ipak, najveći problem za Sarrija predstavljaju brojne ozljede. Izvan stroja su prvi golman Ivan Provedel, braniči Alessio Romagnoli i Samuel Gigot te ključni veznjaci Danilo Cataldi i Nicolò Rovella, što domaćinima značajno sužava taktičke opcije.