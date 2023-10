Leko: Livaja nije u najboljem stanju, ne znam hoće li igrati! Nadam se da će Pukštas moći

Dva tjedna prošlo je od zadnje utakmice, od poraza Hajduka na Rujevici, a čini nam se kao da je prošla cijela vječnost. Dosta toga se u međuvremenu izdogađalo, uglavnom vezano uz reprezentaciju, pa je klupski nogomet nekako pao u drugi plan, no sada se opet vraćamo HNL-u. U nedjelju nas čeka novi derbi, Hajduk i Osijek odmjerit će snage na Poljudu u nedjelju u 18:00 sati, a tim je povodom Ivan Leko govorio o mnogim stvarima, prije svega o ponudi Šahtara, o ozljedi Marka Livaje, o lošem terenu koji ga i dalje muči, kao što je mučio i njegove prethodnike, na koncu i o očekivanjima od nedjeljnog derbija s Osijekom.

Ukrajinski mediji pišu o interesu Šahtara za vas, kako to komentirate i jeste li se čuli s nekadašnjim suigračem Darijom Srnom?

- Mi smo ovdje došli zbog utakmice Hajduka i Osijeka u nedjelju. Tijelom i dušom sam tu, idem leći s Hajdukom, dižem se s Hajdukom, sve ostalo je gubljenje energije.

Ima li izbornik Zlatko Dalić u momčadi Hajduka i u HNL-u igrača koji mogu pomoći reprezentaciji?

- Volio bih da ih bude, imamo dobar momenat, rezultat, moja velika želja je da budu jedan, dva tri. Izbornik je preozbiljan da bi se netko preko novina gurao.

Kažu da je Livaja kriv za poraze?

- To je smiješno, čovjek nije bio tamo kako će biti kriv?

Debitirao si protiv Osijeka kao igrač?

- Je, igrao sam lijevog beka, izgubili smo. Zahvalan što sam kao junior dobio priliku. Osijek je nezgodan i doma i vani. Utakmica će biti puna intenziteta, strasti. Novi trener je tu, želi dobro startati. Mi dolazimo iz poraza u Rijeci, tako da je jako bitna utakmica...

Na koga sve ne možete računati i u kakvom je stanju Marko Livaja nakon otkazivanja reprezentacije i ozljede. Hoće li biti spreman za cijelu utakmicu protiv Osijeka i kakvi su pokazatelji na treningu, očekujete li njegov veći doprinos nego u prethodnim utakmicama?

Marko već tjednima igra s ozljedom, imao je 3-4 utakmice pod injekcijama, njegov prag na bol je enormna. Igra kad 90% igrača ne bi. To je dio razloga zašto mi manje zabijamo. Morao je stati, dogodile su se dvije vezane ozljede, nastoji se rekuperati, nije u najboljem stanju... Vidjet ćemo.

Opet ste morali organizirati treninge van Poljuda zbog terena. Možete li nam kazati što je ovoga puta bilo u pitanju i kad će Hajduk imati adekvatan travnjak renomeu i ambicijama kluba?

Ljudi su se potrudili, bili su nam na usluzi, zahvalio bih im na svemu što su nam pomogli. Nisu to problemi od jučer i bit će dok se ne napravi novi stadion i novi kompleks. Prihvatiš situaciju, moraš ići. Dolaziš među dobre ljude koji su napravili sve da se osjećamo kao kući. Ima tu i pluseva.

Zabrinjava li vas loš napadački učinak momčadi, samo su Rudeš, Istra i Gorica postigli manje golova od Hajduka, a slične brojke su i kada su u pitanju kreirane velike prilike. Jeste li radili na tome u pauzi, može li Hajduk igrati ofenzivnije nego što igra i je li u tome problem ili u nečemu drugom?

Mi napadamo, po četiri pet u boxu i ne zabijemo. To su malo i profili igrača, nije to samo do treninga... Nemamo što, treniraj, ponavljaj. Dobro smo radili, dosta situacija samo probali, nadam se... Da smo zabili 25, a da samo sedmi... Tu smo gdje jesmo... Želimo biti bolji, jako smo svjesni toga, moramo zabijati više... Bolje 1-0 nego 4-4.

U kakvom stanju je Rokas Pukštas i može li vam on pomoći?

Puno nam je nedostajao, treba mu vremena. Vidjet ćemo, diže se, nadam se da će biti u selekciji za nedjelju, a koliko će dobiti minuta rano je za reći.

Kakav je Osijek?

Momčad koja ima stav i kvalitetu, zabija puno, ima miks kvalitete, iskustva i mladosti. Derbi je i kad nisi u ludilo momentu za tu utakmicu izbaciš najbolje od sebe. One mogu i okrenuti momenat. Zadnja protiv Rudeša im sigurno puno znači za samopouzdanje. Oni su u lošem momentu i dobili 3-0 a mi smo u dobrom momentu izgubili 1-0. I nama i njima treba dobra utakmica i tri boda.

Caktaš i Nejašmić su važni igrači Osijeku?

Obojica su bitni. Nejašmić u kreaciji i stabilitetu, Mijo svaku sezonu zabije 15-20 golova. Ja imam veliki respekt za njega, on ne gura loptu kroz noge, ali da svoje svaki put i završit će sezonu s 15 golova....

Koga nema?

Rokas i Marko ćemo vidjeti. Ferro i Uremović su out. Imamo devet sigurnih igrača i još dvije opcije. Vidjet ćemo, prošlu smo izgubili iako smo bili stabilni u fazi obrane i posjeda. Poruka je da treba biti bolji. Žaper je bivši kapetan Osijeka, znaš koliko su emocije velike, velika je prilika da će on startati, bitan nam je, ušao je par puta, u Rijeci je bio ok.

U kakvom je stanju travnjak?

Ljudi rade, svaki put kad pogledam njih 5-6 jer tamo. Bilo je vruće, vlaga... Mi previše gledamo Premijer ligu i razmazimo se. Ovaj teren je bio loš i prije 30 godina. Moje su nespretne izjave da teren ne valja, a trebao bi njih pohvaliti jer se trude i žele. Ne ide, i ne ide 20-.30 godina... Nastojimo ga čuvati, radimo sve da bi uvjeti za nogomet bili bolji. Real i Milan svakih šest mjeseci mijenjaju travnjak, oni promijene travnjak, mi pola momčadi za to kupimo....

Poruka navijačima?

Svjesni smo i idemo životom za pobjedu. Momci dime, gaze, teško se trenira, još nam je u glavi filing sa zadnje utakmice protiv Dinama. Naš voljni momenat, motivacija i pobjeda nad Osijeka je jedino u glavi. Nema drugih tema....

Kakve promjene očekujete dolaskom Zekića?

Bit će stabilniji, poznavajući kolegu, on zna raditi rezultat gdje god je bio U Slavenu je bio forte stabilnost, nije primao puno golova. Svi mi volimo napad, vid, trik, balun kroz noge, ali baza je obrana. Mi se poznajemo nešto, ali teško je ući u njegovu glavu. Spremit ćemo 2-3 scenarija i fokus je na nas, da mi budemo bolji, da dominiramo, da se postavimo s respektom i autoritetom.

Zekić je rekao da bi najviše volio pobjedu 3-0 i da dobro igraju?

Meni bi iznenadilo da će doći izgubiti 4-0. Svaki trener želi dobru igru i pobjedu. Tako i mi...

Trajkovski je igrao za Makedoniju, u kakvom je stanju?

Bile su dvije utakmice igrao je, ne znam kakvi su bili treninzi i intenziteti. Bitan nam je, trebao bi pomoći u ofenzivi, igrat će, koliko, to ćemo vidjeti. Mi bi ga htjeli što prije spremnog za 90 minuta.