Arsenal traži nastavak dominacije protiv Leverkusena! Arteta i Topnici spremni za osminu finala, ali Leverkusen najavljuje hrabru igru. Hoće li ozljede presuditi domaćinima
UŽIVO Leverkusen - Arsenal 0-0. 'Topnici' žele nastavak serije
Igra se pred Leverkusenovim golom, Arsenal plete mrežu, navijači se dobro zabavljaju na tribinama.
Robert Andrich, kapetan Leverkusena, vrlo rano dobio je žuti karton.
Počela je utakmica na BayAreni.
Bayer Leverkusen (3-4-3): Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba - Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo - Terrier, Kofane, Maza
Arsenal (4-2-3-1): Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Zubimendi - Saka, Eze, Martinelli - Gyökeres
Dok Arteta ima relativno dobru situaciju s kadrom, Hjulmand se suočava s ozbiljnim problemima. Domaćinima će nedostajati prvi golman Mark Flekken, ključni napadač Patrik Schick te braniči Loïc Badé i Lucas Vázquez.
Kod Arsenala je najvažnija vijest povratak Williama Salibe u srce obrane. Francuz je propustio posljednje dvije utakmice, no spreman je za nastup. Ipak, "topnici" će biti značajno oslabljeni neigranjem kapetana Martina Ødegaarda zbog problema s koljenom, a van stroja su i Ben White te dugoročno ozlijeđeni Mikel Merino. U sastavu se očekuje i Piero Hincapie, koji će kao posuđeni igrač Arsenala zaigrati protiv svog matičnog kluba.