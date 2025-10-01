Najviše pažnje privukao je susret na Montjuïcu gdje se sastaju Barcelona i aktualni prvak Lige prvaka PSG. Utakmicu u izravnom prijenosu moći će se gledati na programu HTV-a 2 i Arenasport 1
UŽIVO Liga prvaka: Gvardiol i Perišić u prvom sastavu, PSG u napadu oslabljen na Barcelonu
Monaco (4-4-2): Kohn - Kherer, Salisu, Dier, Vanderson - Diatta, Coulibaly, Teze, Alkiouche - Fati, Balogun
Manchester City (3-2-4-1): Donnarumma - Gvardiol, Dias, Stones - Rodri, O’Reilly - Doku, Reijnders, Silva, Foden - Haaland
Barcelona (4-2-3-1): Szcesny - Martin, Cubarsi, Garcia, Kounde - Pedri, De Jong - Rashford, Olmo, Yamil - Torres
PSG (4-3-3): Chevalier - Mendes, Pacho, Zabarnyi, Hakimi - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu, Mbeye
Bayer Leverkusen (3-4-3): Flekken - Tapsoba, Bade, Quansah - Grimaldo, Fernandez, Garcia, Tape - Poku, Kofane, Tillman
PSV (4-3-3): Kovar - Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Junior - Veerman, Schouten, Saibari - Perišić, Till, Man
Dortmund (3-4-3): Kobel - Bensebaini, Anton, Sule - Svensson,Chukwuemeka, Sabitzer, Ryerson - Bellingham, Guerassy, Adeyemi
Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon -Lekue, Vivian, Paredes, Gorosabel - Mora, Jauregizar - Gomez, Navarro, Williams - Sannadi
Villarreal (4-4-2): Tenas - Pedraza, Veiga, Marin, Mourino - Parejo, Gueye, Comesana, Buchanan - Mikautadze, Pepe
Juventus (3-4-3): Perin - Kelly, Gatti, Kalulu - Cabal, McKennie, Locatelli, Cambiaso - Ylidiz, Koopmeiners
Drugi je dan drugog kola Lige prvaka. U ranijem terminu snage će odmjeriti Qarabag i Kopenhagen te USG i Newcastle. U “prime-timeu” ipak će igrati “teškaši”.
Pozornost nogometnog svijeta usmjerit će se na Montjuïc gdje će igrati Barcelona i PSG. Aktualni prvak Lige prvaka gostuje kod stroja Hansija Flicka, a to je i repriza prošlosezonskog četvrtfinala kada su Francuzi s ukupnih 6-4 prošli dalje (3-2 i 1-4).
Barcelona od svibnja prošle sezone ne zna za poraz, dok se PSG “okliznuo” prošlog tjedna u derbiju protiv Marseilla i izgubio 1-0. U toj utakmici nisu računali na osvajača Zlatne lopte Ousmanea Dembelea, a njega neće biti ni danas zbog ozljede.
U Hrvatskoj će posebnu pozornost izazvati i susret Monaca protiv Manchester Cityja. Za momčad Pepa Guardiole u prvom sastavu trebao bi igrati hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Mateo Kovačić još nije u planovima Španjolca jer se još uvijek rehabilitira od ozljede Ahilove tetive.
Osim hrvatskih igrača danas ćemo vidjeti i dva trenera u akciji. U prošlom kolu Niko Kovač i Igor Tudor priredili su međusobni susret za pamćenje koji je završio 4-4 u infarktnoj završnici. Danas Borussia Dortmund kod kuće ugošćuje Athletic Bilbao, dok Juventus gostuje kod Villarreala. I Borussia i Juventus računaju na pobjedu.
Ivan Perišić vraća se u Njemačku gdje njegov PSV igra protiv Bayer Leverkusena. Krilni napadač nastavio je sjajnu formu i prenio je iz prošle sezone, a momčad iz Eindhovena traži iskupljenje za blijedu partiju u prvom kolu protiv USG-a.
U ostalim utakmicama u večernjem terminu od 21 sat igraju Napoli – Sporting i Arsenal – Olympiacos.
