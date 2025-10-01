UŽIVO Liga prvaka: Gvardiol i Perišić u prvom sastavu, PSG u napadu oslabljen na Barcelonu

NAJAVA

Drugi je dan drugog kola Lige prvaka. U ranijem terminu snage će odmjeriti Qarabag i Kopenhagen te USG i Newcastle. U “prime-timeu” ipak će igrati “teškaši”.

Pozornost nogometnog svijeta usmjerit će se na Montjuïc gdje će igrati Barcelona i PSG. Aktualni prvak Lige prvaka gostuje kod stroja Hansija Flicka, a to je i repriza prošlosezonskog četvrtfinala kada su Francuzi s ukupnih 6-4 prošli dalje (3-2 i 1-4).

Barcelona od svibnja prošle sezone ne zna za poraz, dok se PSG “okliznuo” prošlog tjedna u derbiju protiv Marseilla i izgubio 1-0. U toj utakmici nisu računali na osvajača Zlatne lopte Ousmanea Dembelea, a njega neće biti ni danas zbog ozljede.

U Hrvatskoj će posebnu pozornost izazvati i susret Monaca protiv Manchester Cityja. Za momčad Pepa Guardiole u prvom sastavu trebao bi igrati hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Mateo Kovačić još nije u planovima Španjolca jer se još uvijek rehabilitira od ozljede Ahilove tetive.

Osim hrvatskih igrača danas ćemo vidjeti i dva trenera u akciji. U prošlom kolu Niko Kovač i Igor Tudor priredili su međusobni susret za pamćenje koji je završio 4-4 u infarktnoj završnici. Danas Borussia Dortmund kod kuće ugošćuje Athletic Bilbao, dok Juventus gostuje kod Villarreala. I Borussia i Juventus računaju na pobjedu.

Ivan Perišić vraća se u Njemačku gdje njegov PSV igra protiv Bayer Leverkusena. Krilni napadač nastavio je sjajnu formu i prenio je iz prošle sezone, a momčad iz Eindhovena traži iskupljenje za blijedu partiju u prvom kolu protiv USG-a.

U ostalim utakmicama u večernjem terminu od 21 sat igraju Napoli – Sporting i Arsenal – Olympiacos.

