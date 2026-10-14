FEYENOORD - COMO, LASK - LIVERPOOL Nastavljaju se utakmice drugog kola Lige prvaka, a u 18.45 na teren će Como i Feyenoord te LASK i Liverpool
UŽIVO Liga prvaka: Fantastične utakmice, golovi 'na sve strane'
Zagužvalo se i na drugoj utakmici u austrijskom Linzu, Liverpool je ekspresno zabio dva gola. U 22. minuti strijelac za "redse" bio je Araujo, a dvije minute kasnije prvijenac je zabio Bradley Barcola, kojeg su ljetos platili 140 milijuna eura.
Jako sadržajnih 20-ak minuta utakmice, a trener gostiju, Cesc Fabregas, sigurno nije sretan s najnovijim vijestima s travnjaka. Naime, strijelac prvog gola, Diao, morao je izaći iz igre zbog ozljede. Zamijenio ga je Jesus Rodriguez.
GOOOL! 'Eksplozija' u Rotterdamu, domaćin je nakon samo dvije minute poništio vodstvo Talijana. Strijelac je Gjivai Zechiel, koji je sjajnim udarcem s 20-ak metara zatresao mrežu.
GOOL! Como vodi 1-0, strijelac je Diao. Senegalac je iskoristio nespretnu obranu domaćina koja nije dobro reagirala. Probio se po desnoj strani pa neometano zatresao mrežu.
Nizozemci su dominantno ušli u utakmicu pred svojim navijačima. Dominiraju u posjedu lopte, Como je stisnut na svoju polovicu, a Feyenoord igra visoki presing čak od gol-aut ispucavanja. Teško dišu Talijani na početku susreta.