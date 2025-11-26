UŽIVO Liga prvaka: Čeka nas večer derbija! Stanišić i Bayern u Londonu, Perišić protiv 'redsa'

NAJAVA

Nakon uzbudljivog utorka, srijeda nam donosi nastavak 5. kola Lige prvaka s iznimno bogatim programom.Sve oči bit će uprte u London gdje se na Emiratesu sastaju Arsenal i Bayern München.

Bavarci stižu predvođeni Harryjem Kaneom, ali s problemima u kadru, nedostaju im Jamal Musiala i Alphonso Davies zbog ozljeda. S druge strane, Arsenalov stožer vodi utrku s vremenom oko povratka kapetana Martina Ødegaarda, dok su Gabriel Jesus i Kai Havertz i dalje van stroja zbog ozljeda koljena.

- Znamo kvalitetu Bayerna i Kanea, ali igramo kod kuće. Situacija s ozljedama je teška, no vjerujem u širinu naše klupe. Moramo biti agresivni od prve minute - najavio je trener Arsenala uoči susreta.

Na Parku prinčeva branitelj naslova PSG dočekuje Tottenham. Parižani su bez Desire Douea, dok Spursima nedostaje ključni napadač Brennan Johnson koji odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona.

- Tottenham je opasan u tranziciji, ali naš cilj je jasan. Želimo kontrolirati utakmicu i osigurati nova tri boda pred našim navijačima - poručili su iz tabora PSG-a.

Liverpool na Anfieldu dočekuje PSV Eindhoven u utakmici gdje su "Redsi" desetkovani. Nedostaju im zvijezde Florian Wirtz i Jeremie Frimpong zbog ozljeda, dok je Luis Diaz suspendiran. Unatoč tome, očekuje se ofenziva domaćina.

U Madridu se igra klasik između Atlético Madrida i Intera, dok Real Madrid putuje u grotlo Pireja na noge Olympiacosu. "Kraljevski klub" je u nezapamćenoj krizi s ozljedama – van stroja su Courtois, Rüdiger, Militão i Alaba, pa se očekuje da će veznjak Aurélien Tchouaméni morati krpati rupu na poziciji stopera.

- Ovo je test karaktera. Nemamo pola obrane, ali mi smo Real Madrid i u Grčku idemo po pobjedu, nema isprika - jasan je bio stav iz svlačionice Reala.

Od ostalih susreta, Eintracht Frankfurt dočekuje Atalantu, a Sporting Lisabon igra protiv Club Bruggea.