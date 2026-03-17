UŽIVO Liga prvaka: Englezi po čudo, Bayer želi šokirati London

NAJAVA

Polovica mjesta u četvrtfinalu Lige prvaka popunit će se nakon večeri koja obećava spektakularan nogomet diljem kontinenta. U fokusu će biti tri engleska kluba, no dok Arsenal ima realne šanse za prolaz, Chelsea i Manchester City love gotovo nemoguće preokrete protiv europskih teškaša nakon teških poraza u prvim utakmicama.

City pred nemogućom misijom protiv Reala

Manchester Cityju trebat će čudo na Etihadu kako bi nadoknadio zaostatak od 0-3 iz Madrida. Real je u prvoj utakmici pružio još jedan dokaz svoje nevjerojatne moći u ovom natjecanju, a junak pobjede bio je Federico Valverde koji je nestvarnim hat-trickom u prvom poluvremenu potopio Guardiolinu momčad. City je propustio iskoristiti ranu dominaciju na Bernabéuu i sada se suočava s planinom koju je teško osvojiti. Da stvar bude gora, Real Madrid u uzvrat ulazi jači za Kyliana Mbappéa, koji se vraća nakon ozljede koljena i trebao bi započeti na klupi. Ipak, gosti neće moći računati na ozlijeđenog Judea Bellinghama. Svjestan je težine zadatka i trener Cityja, Pep Guardiola.

​- Mora to biti savršena utakmica u mnogo, mnogo segmenata. Od naših ljudi, od sudačkih odluka. Mnogo toga mora biti dobro da bismo uspjeli - rekao je Guardiola.

Chelsea se nada Stamford Bridgeu, ali PSG je prejak

Slično kao i City, i Chelsea lovi zaostatak od tri gola, no situacija je još teža jer je Paris Saint-Germain u Parizu slavio 5-2 i pritom pokazao nevjerojatnu napadačku moć. Momčad Liama Roseniora dobro se držala veći dio utakmice, no na kraju su presudili pogreška golmana i ulazak Khviche Kvaratskhelie, koji je s dva gola s klupe vjerojatno riješio pitanje prolaska. Parižani su za vikend odmarali, dok se problemi za "bluese" nastavljaju. Najveći udarac stigao je u obliku ozljede kapetana Reecea Jamesa, koji će zbog problema s bedrenim mišićem izbivati nekoliko tjedana. S obzirom na to da je obrana Chelseaja primila gol u dvanaest od posljednjih 13 utakmica, teško je očekivati da mogu zaustaviti PSG i zabiti barem tri gola za produžetke.

'Topnicima' dovoljna bilo kakva pobjeda

Najizgledniju situaciju od engleskih predstavnika ima Arsenal, koji na svom Emiratesu dočekuje Bayer Leverkusen nakon 1-1 u Njemačkoj. "Topnici" mogu biti sretni tim rezultatom jer su do izjednačenja došli kasnim i pomalo kontroverznim penalom kojeg je realizirao Kai Havertz. Momčad Mikela Artete ima fantastičan domaći učinak u Europi, gdje su pod njegovim vodstvom izgubili samo jednu utakmicu. Ipak, Leverkusen je pokazao da je iznimno disciplinirana i taktički potkovana momčad koja je u grupnoj fazi već slavila u Manchesteru protiv Cityja. Dodatni problem za Arsenal bit će izostanak kapetana Martina Ødegaarda zbog ozljede koljena, što će sigurno utjecati na kreativnost u igri londonskog kluba.