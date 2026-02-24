UŽIVO Liga prvaka: Hit klub iz Norveške po senzaciju u Milanu

DIV NA KOLJENIMA

Inter, trostruki prvak Europe i finalist natjecanja u dvije od posljednje tri sezone, nalazi se na rubu šokantnog ispadanja od Bodo/Glimta. Poraz 3-1 u Norveškoj, na umjetnoj travi i temperaturama ispod nule, doveo je "nerazzurre" u kritičnu poziciju. Mlada momčad pod vodstvom trenera Cristiana Chivua, nekadašnjeg legendarnog braniča kluba, sada mora izvesti pravo sportsko čudo kako bi sačuvala klupski prestiž.

Iako je Inter posljednjih godina bio sjajan u nokaut utakmicama, povijest mu ne ide u prilog. Naime, posljednja momčad koja je prošla dalje nakon poraza od dva gola razlike u prvoj gostujućoj utakmici bio je Liverpool u onom mitskom preokretu protiv Barcelone 2019. godine.

Dodatni problem za Talijane je teška ozljeda kapetana i najboljeg strijelca Lautara Martíneza, koji je u Norveškoj zadobio ozljedu lista i bit će izvan terena najmanje mjesec dana. Njegov izostanak bit će golem hendikep za momčad koja ionako mora loviti rezultat.

S druge strane, Bodo/Glimt proživljava pravu nogometnu bajku. Najsjeverniji klub u povijesti natjecanja igra neustrašivo, a pobjeda protiv Intera samo je nastavak niza u kojem su na njihovom stadionu Aspmyra padali Manchester City i Atlético Madrid. Arhitekt ovog čuda, trener Kjetil Knutsen, najavljuje da se njegova momčad ne dolazi braniti u Milano.

​- Ne smijemo se samo braniti. Za mene je bolje izaći na teren s mišlju da je 0-0. Moramo imati ravnotežu, nije dobro biti previše defenzivan i možda se odreći protunapada. Cijela momčad mora se braniti, ali moramo i napadati zajedno. To je naš način razmišljanja - poručio je Knutsen.