UŽIVO Liga prvaka: Inter i Sučić se vratili u Norveškoj, Lekini gube protiv Simeoneova stroja

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Liga prvaka: Inter i Sučić se vratili u Norveškoj, Lekini gube protiv Simeoneova stroja
5
Foto: MAURICE VAN STEEN

Ivan Leko i Petar Sučić pred velikim izazovima u Ligi prvaka! I jednom i drugom počelo je loše, Simeoneov stroj vodi u Belgiji, Inter se vratio kod Bodo/Glimta nakon početnog šoka, igraju i Olympiacos i Bayer

Bodo/Glimt - Inter 1-1
Brugge - Atletico 0-2
Olympiacos - Bayer 1-0

Live
LIGA PRVAKA, 1/16 FINALA, 1. UTAKMICE 21.00 , BODO/ BRUGGE/ PIREJ
Bodo/Glimt
Brunstad Fet 20'
1 : 1
Inter
Esposito 30'
Sortiranje događaja
PONIŠTEN GOL GRKA

45' Stigla je kazna za promašaje Bayeru, Grci su zabili u Pireju! Mehdi Taremi je razveselio navijače, ali samo nakratko. Gol je ipak naknadno poništen zbog zaleđa, utjecao je na igru.

BRUGGE POKUŠAVA

37' Nije se Club Brugge još predao, pljusak je u Belgiji, pokušava iz daljine na račun toga nešto ušićariti Onyedika. Spreman je na to Jan Oblak.

KAKAV ZICER!

31' Ernest Poku je u Pireju promašio nemoguće, sam je išao na Olympiacosova golmana i pucao nekoliko metara pokraj gola, mogao je birati kamo će pucati. Odabrao je najlošije, Bayer je i dalje na "nuli" u Grčkoj.

INTER IZJEDNAČIO

30' Evo i Intera! Francesco Pio Esposito je nakon centaršuta u gužvi iz popravnog pokušaja pogodio ispod domaćeg golmana, Inter je zabio za 1-1 kod Bodo/Glimta. Suci provjeravaju gol zbog mogućeg igranja rukom talijanskog napadača. Gol vrijedi.

PREČKA BAYERA

28' Stopostotna šansa za Leverkusen, Maza puca iz voleja s peterca, čupa to Tzlokakis i lopta potom odlazi u prečku!

