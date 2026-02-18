UŽIVO Liga prvaka: Inter i Sučić se vratili u Norveškoj, Lekini gube protiv Simeoneova stroja

Ivan Leko i Petar Sučić pred velikim izazovima u Ligi prvaka! I jednom i drugom počelo je loše, Simeoneov stroj vodi u Belgiji, Inter se vratio kod Bodo/Glimta nakon početnog šoka, igraju i Olympiacos i Bayer
45' Stigla je kazna za promašaje Bayeru, Grci su zabili u Pireju! Mehdi Taremi je razveselio navijače, ali samo nakratko. Gol je ipak naknadno poništen zbog zaleđa, utjecao je na igru.
37' Nije se Club Brugge još predao, pljusak je u Belgiji, pokušava iz daljine na račun toga nešto ušićariti Onyedika. Spreman je na to Jan Oblak.
31' Ernest Poku je u Pireju promašio nemoguće, sam je išao na Olympiacosova golmana i pucao nekoliko metara pokraj gola, mogao je birati kamo će pucati. Odabrao je najlošije, Bayer je i dalje na "nuli" u Grčkoj.
30' Evo i Intera! Francesco Pio Esposito je nakon centaršuta u gužvi iz popravnog pokušaja pogodio ispod domaćeg golmana, Inter je zabio za 1-1 kod Bodo/Glimta. Suci provjeravaju gol zbog mogućeg igranja rukom talijanskog napadača. Gol vrijedi.
28' Stopostotna šansa za Leverkusen, Maza puca iz voleja s peterca, čupa to Tzlokakis i lopta potom odlazi u prečku!