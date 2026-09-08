Počinje Liga prvaka: Brugge pun samopouzdanja dočekuje potopljenu Aston Villu, dok AEK u Ateni lovi povijesni trijumf protiv LASK-a! Prijenos AEK-a i LASK-a je na Arena Sport 2, a drugi susret je na Arena Sport 3
UŽIVO Liga prvaka: Majer i AEK protiv Ljubičića i LASK-a. Englezi traže izlaz iz krize protiv Leke
Stigle su početne postave za utakmice. Dva bivša dinamovca su u početnim postavama. Lovro Majer je među prvih 11 AEK-a dok će Robert Ljubičić početi od prve minute u dresu LASK-a.
AEK (4-4-2): Brignoli - Rota, Moukoundi, Revlas, Pilios - Majer, Marin, Vitalis, Koita - Varga, Jović
LASK (5-3-2): Jungwirth - Bello, Andrade, Alemao, Mbuyamba, Jorgensen - Horvath, Ljubičić, Bogarde, Lang, Usor
Club Brugge (4-2-3-1): Sommer - Sabbe, Lee, Mechele, Seyes - Potts, Vanaken - Forbs, Vetlesen, Vigrili - Tresoldi
Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki - Maatsen, Torres, Lindelof, Wan-Bissaka - Gomes, Kamara - Hemmings, Buendia, McGinn - Jackson
Nova sezona Lige prvaka počinje danas, u utorak (8. rujna), a ovo je ujedno i treće izdanje u formatu jedinstvene lige s 36 klubova koje otvaraju dva dvoboja u ranijem terminu od 18:45. U Belgiji će snage odmjeriti Club Brugge i Aston Villa, dok grčki AEK u Ateni dočekuje debitanta iz Linza, momčad LASK-a.
Club Brugge ulazi u svoju rekordnu 13. sezonu u ligaškoj fazi Lige prvaka s velikim optimizmom. Belgijski prvak sjajno je otvorio domaću sezonu s četiri pobjede u pet utakmica i pun je samopouzdanja, pogotovo jer je u posljednje tri sezone redovito prolazio u nokaut fazu.
S druge strane, Aston Villa stiže u Belgiju u potpuno suprotnom raspoloženju. Klub iz Birminghama proživljava težak početak sezone u Premier ligi, gdje su u prva tri kola osvojili tek jedan bod i nisu uspjeli zabiti niti jedan gol. Ovo će biti ponovni susret dvaju klubova koji su se sastali i u sezoni 2024/25.
Tada je Club Brugge kod kuće slavio 1-0, no Villa je bila uspješnija u osmini finala prošavši s ukupnih 6-1. Zanimljivo, ta pobjeda jedina je za belgijsku momčad u posljednjih 17 utakmica protiv engleskih suparnika.
U Ateni će na stadionu ALLWYN Arena AEK Lovre Majera dočekati LASK, debitanta u ligaškoj fazi Lige prvaka. Grčka se momčad vraća u elitu po prvi put od sezone 2018/19, nakon što je u doigravanju dominantno s ukupnih 4-0 izbacila bugarski Levski.
AEK je u fantastičnoj formi na svom terenu u Europi, gdje je u posljednjih jedanaest utakmica ostvario devet pobjeda. S druge strane, austrijski LASK svoj je put do elite osigurao čudesnim preokretom.
Nakon poraza 4-0 od Celtica, u uzvratu su slavili i prošli s ukupnih 5-4. Momčad Dietmara Kühbauera je u sjajnoj formi s osam pobjeda u devet utakmica, no njihova ahilova peta su gostovanja u Europi, gdje su nanizali osam poraza. A
EK ima i povijesni motiv, jer grčke momčadi nikada u Kupu i Ligi prvaka nisu pobijedile austrijskog protivnika.ž
(*uz korištenje AI-ja)