UŽIVO Liga prvaka: Oršić i ekipa love čudo, i Ivan Perišić na vagi

NAJAVA

Prošle sezone Dinamo je zbog lošije gol-razlike ostao bez eliminacijske faze LP-a, a drama i neizvjesnost čekaju nas i ove sezone u posljednjem kolu ligaške faze. Svih 18 utakmica igrat će se danas od 21 sat, samo četiri kluba od 36 ostala su bez šansi za eliminacijsku fazu, a ostali se nadaju mjestu među top 24, odnosno top 8.

Josip Šutalo i njegov Ajax igraju protiv Olympiacosa, Atalanta i Mario Pašalić protiv belgijskog Royal Uniona, ako im se poklope ostali rezultati, mogli bi i do izravnog plasmana u osminu finala, a za to će se u izravnom dvoboju boriti i Inter Petra Sučića protiv Borussije Dortmund, koju vodi Niko Kovač.

PSV i dalje sanja mjesto među najbolja 24, a danas će ugostiti Bayern. Ta utakmica uvelike će ovisiti o sudbini našeg Ivana Perišića. Ako Nizozemci izbore eliminacijsku fazu, on će ostati u klubu, ali ako ispadnu, postoji mogućnost da ga PSV pusti u Inter.

Čudu se nadaju Mislav Oršić i Pafos, koji igraju protiv Slavije, a za drugi krug moraju im se poklopiti i drugi rezultati. Šanse za prolazak ima i Kopenhagen našega golmana Dominika Kotarskog, koji igra protiv Barcelone, a Franjo Ivanović i Benfica igraju protiv Reala. (Zdravko Barišić)