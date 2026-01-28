Drama na nogometnim terenima! Dinamo se bori za prolaz, Šutalov Ajax protiv Olympiacosa, a Oršić sanja čudo s Pafosom. Hoće li Perišić ostati u PSV-u? Sve utakmice danas od 21 sat
UŽIVO Liga prvaka: Oršić i ekipa love čudo, i Ivan Perišić na vagi
Borussia Dortmund - Inter, HRT 2, Arena Sport 3
Napoli - Chelsea, Arena Sport 1
PSG - Newcastle, Arena Sport 2
multiprijenos 1 (borba za top 8), Arena Sport 4
Benfica - Real Madrid, Arena Sport 5
multiprijenos 2 (borba za top 24), Arena Sport 6
Manchester City - Galatasaray, Arena Sport 7
PSV - Bayern, Arena Sport 8
Monaco - Juventus, Arena Sport 9
Barcelona - Kopenhagen, Arena Sport 10
Pafos - Slavia Prag
Liverpool - Qarabag
Bayer Leverkusen - Villarreal
Arsenal - Kairat
Brugge - Marseille
Frankfurt - Tottenham
Atletico Madrid - Bodo/Glimt
Ajax - Olympiacos
Athletic Bilbao - Sporting
Union Saint-Gilloise - Atalanta
Prošle sezone Dinamo je zbog lošije gol-razlike ostao bez eliminacijske faze LP-a, a drama i neizvjesnost čekaju nas i ove sezone u posljednjem kolu ligaške faze. Svih 18 utakmica igrat će se danas od 21 sat, samo četiri kluba od 36 ostala su bez šansi za eliminacijsku fazu, a ostali se nadaju mjestu među top 24, odnosno top 8.
Josip Šutalo i njegov Ajax igraju protiv Olympiacosa, Atalanta i Mario Pašalić protiv belgijskog Royal Uniona, ako im se poklope ostali rezultati, mogli bi i do izravnog plasmana u osminu finala, a za to će se u izravnom dvoboju boriti i Inter Petra Sučića protiv Borussije Dortmund, koju vodi Niko Kovač.
PSV i dalje sanja mjesto među najbolja 24, a danas će ugostiti Bayern. Ta utakmica uvelike će ovisiti o sudbini našeg Ivana Perišića. Ako Nizozemci izbore eliminacijsku fazu, on će ostati u klubu, ali ako ispadnu, postoji mogućnost da ga PSV pusti u Inter.
Čudu se nadaju Mislav Oršić i Pafos, koji igraju protiv Slavije, a za drugi krug moraju im se poklopiti i drugi rezultati. Šanse za prolazak ima i Kopenhagen našega golmana Dominika Kotarskog, koji igra protiv Barcelone, a Franjo Ivanović i Benfica igraju protiv Reala. (Zdravko Barišić)