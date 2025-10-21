UŽIVO Liga prvaka: Oršić u Kazahstanu, a Barcelona dočekuje grčki Olympiacos

NAJAVA

Nakon reprezentativnih uzbuđenja, europska nogometna elita vraća se na najveću pozornicu. Bogat program trećeg kola Lige prvaka otvorit će od 18.45 sati Barcelona i Olympiacos te Kairat Almaty i Pafos za kojeg nastupa hrvatski nogometaš Mislav Oršić.

Nakon poraza od PSG-a u prošlom kolu, Barcelona na svom stadionu dočekuje grčki Olympiacos s imperativom pobjede. Momčad Hansija Flicka želi se brzo vratiti na pobjedničke staze, a samopouzdanje im je podigla dramatična pobjeda u derbiju protiv Girone. Iako su oslabljeni neigranjem ključnih igrača poput Roberta Lewandowskog i Marc-Andréa ter Stegena, povijest je na njihovoj strani. Barcelona je pobijedila u svim dosadašnjim europskim utakmicama kod kuće protiv grčkih momčadi.

Gosti, s druge strane, još uvijek traže svoj prvi pogodak u ovosezonskoj Ligi prvaka, a niz od 11 uzastopnih poraza u grupnoj fazi natjecanja jasno pokazuje razliku u kvaliteti. Očekuje se da će Barcelona, predvođena mladim zvijezdama, pokušati riješiti utakmicu što ranije, pogotovo jer je El Clásico na horizontu. Prijenos je na Areni Sport 3.

A u isto vrijeme kazahstanski Kairat Almaty će na svom terenu ugostiti Oršićev Pafos. Oba kluba su ove sezone debitirala u Ligi prvaka, a puno bolji dojam ostavio je Pafos koji je osvojio bod protiv Olympiacosa pa izgubio 5-1 od Bayerna. U toj utakmici zablistao je Oršić koji je zabio spektakularan gol Manuelu Neueru, ali Ciprani nisu mogli više od toga. S druge strane, Kairat još čeka na prve bodove, u prva dva kola primio je devet golova od Sportinga i Reala. Prijenos utakmice je na Areni Sport 4.