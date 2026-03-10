UŽIVO Liga prvaka: Pašalić na Stanišića, Tudor protiv Atletica

NAJAVA

Nakon zimske stanke, večeras se nastavlja najelitnije europsko klupsko natjecanje. Na rasporedu su prve tri utakmice osmine finala Lige prvaka, a sve počinju u 21 sat. U Bergamu se sprema hrvatski okršaj između Atalante i Bayerna, Igor Tudor sa svojim Tottenhamom gostuje kod Atletica u Madridu, dok će Newcastle na St. James' Parku ugostiti ranjenu Barcelonu.

Atalanta, jedini preostali talijanski predstavnik u natjecanju, na svom će terenu dočekati moćni Bayern. Momčad iz Bergama je do ove faze stigla nakon dramatične pobjede protiv Borussije Dortmund u doigravanju, no sada ih čeka znatno teži ispit. Trener Raffaele Palladino suočava se s velikim problemima jer ne može računati na nekoliko ključnih igrača. Zbog ozljeda su izvan stroja veznjak Ederson te ofenzivci Charles De Ketelaere i Giacomo Raspadori, dok je važan branič Giorgio Scalvini suspendiran. U takvoj situaciji, velika odgovornost past će na leđa Marija Pašalića, koji je najavljen u početnoj postavi uz Martena De Roona i koji je jučer sudjelovao na službenoj konferenciji za medije.

S druge strane, Bavarci u Italiju dolaze kao izraziti favoriti, unatoč tome što i oni imaju kadrovskih problema. Najveći udarac je izostanak kapetana i prvog golmana Manuela Neuera zbog ozljede lista, pa će priliku među stativama dobiti 22-godišnji Jonas Urbig. Vincent Kompany ne može računati ni na Hirokija Ita i Alphonsa Daviesa. Ipak, najbolja vijest za njemačkog prvaka je povratak Harryja Kanea, koji se oporavio od lakše ozljede i bit će glavna prijetnja obrani Atalante. U početnoj postavi očekuje se i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić, koji će zaigrati na poziciji desnog beka. Stanišić je na konferenciji za medije istaknuo kako ima dodatni motiv za pobjedu jer se želi osvetiti Atalanti za poraz u finalu Europske lige 2024. godine, koji je doživio kao igrač na posudbi u Bayer Leverkusenu.

U najzvučnijem dvoboju večeri, Atletico Madrid dočekuje Tottenham. Za hrvatske ljubitelje nogometa ova utakmica ima poseban značaj jer će Igor Tudor po prvi put voditi Spurse u jednoj europskoj utakmici. Hrvatski stručnjak preuzeo je londonski klub sredinom veljače kao privremeno rješenje nakon otkaza Thomasu Franku, no upao je u veliku krizu. Tottenham je u katastrofalnoj formi u Premier ligi, gdje je nanizao čak jedanaest utakmica bez pobjede i bori se za ostanak. Tudor je pod velikim pritiskom nakon tri uzastopna poraza, a utakmicu u Madridu nazvao je "prekrasnim izazovom".

Iako je jasno dao do znanja da je opstanak u ligi apsolutni prioritet, Tudor se nada da bi dobar rezultat u Europi mogao preokrenuti momentum.

​- Naš primarni cilj je Premier liga, to se mora javno reći. Liga prvaka je nešto ekstra, ali to ne znači da se ne želimo plasirati u sljedeći krug. Vjerujem da nam ovakve utakmice mogu pomoći da se prebacimo u pravi smjer - rekao je Tudor.

Zadatak će mu biti iznimno težak s obzirom na dugačak popis ozlijeđenih igrača na kojem se nalaze James Maddison, Dejan Kuluševski, Wilson Odobert, Ben Davies, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur i Destiny Udogie. Jedina dobra vijest je povratak kapetana Cristiana Romera. Kod Atletica, Diego Simeone ne može računati na Rodriga Mendozu, dok bi u sastavu mogao debitirati Ademola Lookman, pojačanje iz Atalante.

Treći dvoboj večeri igra se u Newcastleu, gdje domaćin dočekuje Barcelonu, a obje momčadi muče ogromni problemi s ozljedama. Trener Barce Hansi Flick u Englesku je doputovao bez čak petorice standardnih prvotimaca: Julesa Koundea, Alejandra Baldea, Andreasa Christensena, Frenkieja de Jonga i Gavija, koji je tek počeo s treninzima. Kao da to nije dovoljno, čak četiri igrača su pod prijetnjom suspenzije za uzvrat zbog žutih kartona, a to su Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marc Casado i Gerard Martin. Ništa bolja situacija nije ni u domaćem taboru, gdje je ključni veznjak Bruno Guimaraes izvan pogona do travnja, a nastup Lewisa Mileya je pod velikim upitnikom. Uz to, Joelinton i Dan Burn moraju paziti da ne dobiju žuti karton koji bi ih eliminirao iz uzvratne utakmice na Camp Nouu.

Gdje gledati:

Atalanta - Bayern (Arena Sport 3)

Atletico Madrid - Tottenham (Arena Sport 2)

Newcastle - Barceona (Arena Sport 1)