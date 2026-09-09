UŽIVO Liga prvaka: PSG kreće u obranu, Arsenal na ispitu u Napulju. Stigle su i postave

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Večeras se nastavlja najelitnije europsko nogometno natjecanje. Nakon jučeranjeg otvanja Liga prvaka danas donosi četiri dvoboja u večernjem terminu od 21 sat, a na rasporedu su susreti koji obećavaju napetost i vrhunski nogomet. Dvostruki uzastopni prvak PSG kreće u obranu naslova, Arsenal gostuje kod Napolija, Sporting dočekuje Galatasaray, a Anfield će biti poprište reprize prošlosezonskog okršaja Liverpoola i Atlético Madrida.

Paris Saint-Germain kreće u lov na povijest, s ciljem da se pridruži Real Madridu kao jedinom klubu koji je osvojio Ligu prvaka tri puta zaredom. Parižani su prošle sezone ponovno podigli trofej nakon pobjede protiv Arsenala u finalu poslije izvođenja jedanaesteraca, no početak nove sezone daleko je od idealnog.

Nevjerojatno zvuči podatak da momčad Luisa Enriquea još uvijek nema pobjedu u domaćem prvenstvu; u tri kola Ligue 1 upisali su dva remija i poraz, a posljednji neuspjeh doživjeli su kod kuće protiv Monaca (1-2). Unatoč lošoj formi, na Park prinčeva stiže protivnik po mjeri za popravak raspoloženja.

Slovan iz Bratislave u svom jedinom dosadašnjem nastupu u ligaškoj fazi natjecanja, u sezoni 2024/25, izgubio je svih osam utakmica. Momčad koju vodi Yaya Touré, prvi afrički trener u ovoj fazi Lige prvaka, također ne ulazi u susret u dobrom ritmu, s obzirom na dva uzastopna poraza u slovačkom prvenstvu. PSG je tijekom ljeta osvježio napad dovođenjem Ferana Torresa, Mike Godtsa i Maghnesa Akliouchea, koji će se za mjesto boriti s Ousmaneom Dembéléom i fantastičnim Hvičom Kvarachelijom. Gruzijac je prošle sezone bio uključen u čak 16 golova u Ligi prvaka, što je klupski rekord, i ponovno će biti glavna prijetnja.

U Napulju nas očekuje dvoboj momčadi koje se nalaze u potpuno različitim formama. Napoli je sezonu u Serie A otvorio pobjedom, no uslijedila su dva poraza, uključujući i onaj proteklog vikenda protiv Intera, gdje su ispustili vodstvo od 2-0 i na kraju izgubili 3-2. Talijanska momčad ima samo dvije pobjede u posljednjih deset utakmica u Ligi prvaka, a iako su tradicionalno snažni kod kuće (samo dva poraza u 21 utakmici), izgubili su posljednji takav dvoboj i sada im prijeti prvi put u povijesti da vežu dva domaća europska poraza.

S druge strane, Arsenal u Italiju dolazi sa savršenim učinkom. Momčad Mikela Artete ima četiri pobjede u isto toliko utakmica ove sezone, a prošle sezone su kao viceprvaci Europe bili jedina momčad koja nije izgubila nijednu utakmicu u regularnom vremenu (11 pobjeda, četiri remija). "Topnici" su lani u cijelom natjecanju bili u zaostatku samo 42 minute i 48 sekundi. Obrana je bila ključ njihovog uspjeha, s najmanje primljenih golova (sedam) i najviše utakmica bez primljenog gola (devet).

Arsenal je slavio u tri od posljednja četiri međusobna dvoboja, no tradicija im ne ide u prilog jer su pobijedili na samo jednom od posljednjih šest gostovanja u Italiji. Ključni igrač za Napoli mogao bi biti Kevin De Bruyne, koji je u karijeri sudjelovao u 12 golova protiv Arsenala, dok će kod gostiju glavna prijetnja biti Kai Havertz, strijelac već tri gola ove sezone.

Sporting i Galatasaray odmjerit će snage po prvi put u svojoj povijesti na stadionu José Alvalade. Portugalska momčad ulazi u susret puna samopouzdanja, s četiri uzastopne pobjede u domaćem prvenstvu i dva susreta zaredom bez primljenog gola. Napad "lavova" djeluje ubojito, a posebno se ističu Luis Suárez s četiri i mladi Flavio Goncalves s tri prvenstvena gola. Sporting također ima impresivan rekord protiv turskih klubova, s četiri pobjede u pet utakmica. S druge strane, Galatasaray, iako neporažen u turskoj ligi, ima katastrofalan učinak na gostovanjima u Europi.

Turski prvak pobijedio je u samo jednoj od posljednjih 15 gostujućih utakmica na kontinentu, uz čak 13 poraza. Najveći udarac za momčad Okana Buruka je ozljeda njihovog najboljeg igrača, Victora Osimhena. Nigerijac je postigao šest od 12 golova svoje momčadi ove sezone, no zbog ozljede će izbivati s terena najmanje tri tjedna. Njegov izostanak golem je problem za turske prvake, koji će se morati osloniti na Gabriela Saru i Lucasa Torreiru da preuzmu odgovornost u napadu.

Na Anfieldu će Liverpool ugostiti Atlético Madrid u reprizi njihovog prošlosezonskog dvoboja, kada je engleski klub slavio 3-2 zahvaljujući kasnom pogotku Virgila van Dijka. Momčad Andonija Iraole neporažena je ove sezone u Premier ligi, s jednom pobjedom i dva remija, a za vikend su svladali Ipswich Town 2-0. Atlético, s druge strane, u Englesku dolazi poljuljan nakon teškog poraza od 3-0 protiv Athletic Bilbaa u La Ligi.

Povijest međusobnih susreta blago je na strani Liverpoola, koji ima pet pobjeda u deset natjecateljskih utakmica, dok je Atlético slavio tri puta. Očekuje nas napeta utakmica u kojoj će Liverpool tražiti potvrdu dobre forme na otvaranju europske sezone, dok će se momčad Diega Simeonea pokušati iskupiti za loš nastup u domaćem prvenstvu.

*Uz korištenje AI-ja

