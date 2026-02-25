UŽIVO Liga prvaka: Real bez Mbappéa na Benficu, Juventus traži čudo protiv Galatasaraya

NAJAVA

Nakon uzbudljivih prvih dvoboja, ove srijede saznat ćemo posljednje putnike u osminu finala Lige prvaka. Na rasporedu su uzvratne utakmice doigravanja koje donose tri velika okršaja, a u središtu pozornosti bit će Madrid, Torino i Pariz. Dok Real Madrid na svom terenu brani minimalnu prednost protiv Benfice u susretu koji i dalje tinja zbog kontroverzi iz prve utakmice, Juventus će tražiti čudo protiv Galatasaraya, a PSG i Monaco odlučit će pobjednika u francuskom derbiju na europskoj sceni.

Real Madrid u uzvrat na Santiago Bernabéuu ulazi s prednošću od 1-0, koju je u Lisabonu osigurao Vinícius Júnior fantastičnim pogotkom. Ipak, rezultat je ostao u sjeni ružnog incidenta i navodnog rasističkog ispada Benficinog igrača Gianluce Prestiannija prema brazilskoj zvijezdi, zbog čega je utakmica bila prekinuta na desetak minuta. Uefa je pokrenula istragu i privremeno suspendirala Prestiannija, koji tako neće konkurirati za sastav portugalske momčadi u uzvratu. Dodatnu nervozu u redove Benfice unio je crveni karton Joséa Mourinha, koji će svoj povratak na stadion na kojem je nekoć bio "Special One" morati promatrati s tribina.

Iako "kraljevski klub" ima pozitivan rezultat, trener Álvaro Arbeloa suočava se s ozbiljnim problemima oko sastava. Popis ozlijeđenih igrača je dugačak, a na njemu su ključni veznjaci Jude Bellingham i Dani Ceballos te branič Eder Militão. Najveći udarac stigao je uoči samog dvoboja, jer je gotovo sigurno da će utakmicu propustiti i Kylian Mbappe zbog ozljede koljena koju je zadobio na treningu. Uz to, Brazilac Rodrygo odrađuje drugu utakmicu suspenzije. S druge strane, Benfica, koja je u grupnoj fazi već slavila protiv Reala 4-2, dolazi ohrabrena uvjerljivom pobjedom u domaćem prvenstvu.

U Torinu se očekuje da Juventus pokuša izvesti jedan od najvećih preokreta u svojoj europskoj povijesti. Nakon što su u Istanbulu na poluvremenu vodili 2-1, u drugom dijelu doživjeli su potpuni potop i izgubili 5-2, završivši utakmicu s igračem manje. Turska momčad, predvođena sjajnim Nizozemcem Noom Langom koji je zabio dva gola, i Brazilcem Gabrielom Sarom, odigrala je fantastičnu utakmicu i stekla ogromnu prednost od tri gola razlike.

Talijanskom velikanu trebat će savršena večer kako bi nadoknadio zaostatak. Loša forma i čak petnaest primljenih golova u posljednjih pet utakmica ne ulijevaju previše optimizma navijačima "stare dame". Galatasaray, s druge strane, stiže u Italiju pun samopouzdanja, svjestan da ga samo katastrofalna predstava može izbaciti iz natjecanja. Njihov napad djelovao je nezaustavljivo u prvom dvoboju, a Juventusova obrana morat će pronaći način kako zaustaviti igrače poput Langa i Victora Osimhena, koji je asistirao za dva pogotka u istanbulskom trijumfu.

Branitelj naslova PSG na Park prinčeva donosi prednost od 3-2 protiv Monaca, no prvi susret pokazao je da je u ovom francuskom obračunu sve moguće. Momčad iz Kneževine šokirala je Parižane i nakon samo osamnaest minuta vodila 2-0, zahvaljujući dvostrukom strijelcu Folarinu Balogunu. Ipak, PSG se uspio vratiti, a ključan trenutak dogodio se početkom drugog poluvremena kada je Monacov igrač Aleksandr Golovin dobio crveni karton. S igračem više, PSG je preko Désiréa Douéa stigao do potpunog preokreta.

Uzvrat u Parizu obećava novu dramu. Monaco je pokazao da ima snage i kvalitete nauditi favoriziranom suparniku i dolazi bez pritiska, svjestan da mora napasti od prve minute. PSG će se, s druge strane, osloniti na prednost domaćeg terena i individualnu kvalitetu kako bi potvrdio prolazak u osminu finala i nastavio put prema obrani naslova prvaka Europe.