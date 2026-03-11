UŽIVO Liga prvaka: Real će na City bez zvijezda, PSG dočekuje Chelsea. Bodo protiv Sportinga

NAJAVA

U srijedu su na rasporedu tri susreta osmine finala Lige prvaka od 21 sat: Real Madrid dočekuje Manchester City, branitelj naslova PSG igra protiv Chelseaja, a norveški Bodø/Glimt na svom terenu dočekuje lisabonski Sporting.

Sudar Real Madrida i Manchester Cityja postao je klasik modernog nogometa. Ovo je peta uzastopna sezona u kojoj se ova dva kluba susreću u nokaut fazi, a pobjednik njihovog dvoboja u konačnici je osvajao natjecanje u posljednje tri sezone. Psihološka prednost na strani je Engleza, koji su već slavili na Santiago Bernabéuu ove sezone, kada su u ligaškoj fazi pobijedili 2-1. Momčad Pepa Guardiole u Madrid stiže u dobroj formi, s nizom od jedanaest utakmica bez poraza, dok Real pod vodstvom Álvara Arbeloe pruža promjenjive partije i do osmine finala morao je preko doigravanja, gdje je izbacio Benficu.

Najveći problem za trenera Álvara Arbelou predstavlja velik broj ozlijeđenih igrača. Zbog ozljeda ne može računati na Kyliana Mbappéa (koljeno), Judea Bellinghama (zadnja loža), Édera Militãa (zadnja loža) i Danija Ceballosa (list). Sezona je gotova za Rodryga zbog puknuća križnih ligamenata, a upitan je i nastup Davida Alabe. Zbog brojnih izostanaka u napadu i obrani, Real će imati težak zadatak protiv snažnog suparnika.

S druge strane, Pep Guardiola ima znatno manje problema sa sastavom. Jedini značajniji izostanak je onaj hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola, koji se oporavlja od prijeloma tibije. Mateo Kovačić se vratio treninzima, ali još nije spreman za nastup. Očekuje se da će napad predvoditi Erling Haaland, koji je odmarao tijekom vikenda u FA kupu. Norvežanin ima dobar učinak protiv španjolskih klubova, s deset postignutih golova u posljednjih deset utakmica Lige prvaka protiv njih.

U Parizu se sastaju PSG i Chelsea, u reprizi finala Svjetskog klupskog prvenstva iz ljeta 2025., kada je Chelsea pobijedio 3-0. PSG, branitelj naslova, do osmine finala stigao je kroz doigravanje u kojem je izbacio Monaco. Momčad Luisa Enriquea traži bolju formu u odnosu na dosadašnji dio sezone, a povratak Ousmanea Dembéléa osnažit će im napad. Chelsea je, s druge strane, pod vodstvom Liama Roseniora izravno osigurao plasman kao šestoplasirana momčad ligaške faze.

Na stadionu Aspmyra sastaju se domaći Bodø/Glimt i lisabonski Sporting. Bodø/Glimt je jedno od iznenađenja natjecanja, a u doigravanju su izbacili Inter pobijedivši u obje utakmice. Na svom stadionu iznad Arktičkog kruga ove su sezone pobijedili Manchester City i Atlético Madrid. Sporting u Norvešku stiže bez dva suspendirana igrača, Maximiliana Araújoa i Pedra Gonçalvesa. Glavna opasnost za domaću obranu bit će urugvajski napadač Luis Suárez, koji je postigao gol u pet uzastopnih utakmica za portugalsku momčad. Domaćini se uzdaju u podršku svojih navijača i napadački dvojac Kasper Høgh - Jens Petter Hauge.