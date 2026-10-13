UŽIVO Liga prvaka: Spektakl u Madridu, Lekin Brugge nada se čudu protiv Sučićevog Intera...

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Nakon duge reprezentativne stanke koja je trajala čak tri tjedna, vraća nam se i Liga prvaka koja donosi mnoštvo sjajnih dvoboja u kojima će važne uloge imati i hrvatski nogometaši.

Inter na domaćem terenu dočekuje Club Brugge Ivana Leke u potrazi za prvim europskim bodovima. Obje momčadi žele popraviti dojam iz prvog kola i prekinuti loš rezultatski niz u najelitnijem klupskom natjecanju.

Talijanski prvak u prvoj je utakmici poražen od Real Madrida 2-1 na teškom gostovanju. S druge strane, belgijska momčad tijesno je izgubila od Aston Ville rezultatom 3-2.

Hrvatski veznjak Petar Sučić mogao bi biti u prvih 11, pogotovo nakon što je zabio gol u prvenstvenoj pobjedi protiv Parme. Zanimljivost ovog susreta je povratak iskusnog vratara Yanna Sommera na stadion gdje je donedavno igrao, ali sada brani boje Bruggea.

Atletico Madrid na svom stadionu dočekuje Manchester United u jednom od najiščekivanijih dvoboja večeri. Domaćini ulaze u susret na krilima prvenstvene pobjede protiv Alavesa koju im je u završnici donio Cristian Romero (2-1).

Engleski velikan imao je uspješan start u Europi jer su u prvom kolu glatko slavili protiv Sabaha 4-0. Unatoč lošijoj formi u engleskom prvenstvu, momčad se nada da može iznenaditi domaćina u Španjolskoj.

U Njemačkoj će snage odmjeriti RB Leipzig i PSV, a jedan od glavnih aduta nizozemske momčadi bit će Ivan Perišić. Leipzig traži iskupljenje za neočekivano težak poraz od Coma 4-1, dok je PSV u prvom kolu odigrao 1-1 protiv Šahtara. Perišić je ušao s klupe u zadnjoj utakmici prvenstva, ali bi u Ligi prvaka mogao biti prva opcija.

Barcelona putuje u Istanbul gdje ih pred vatrenim navijačima čeka Galatasaray. Katalonci u susret ulaze puni samopouzdanja nakon što su u prvom susretu na domaćem terenu deklasirali Feyenoord 5-1.

Turska momčad morat će pokazati puno bolju igru ako želi izbjeći novi neuspjeh, s obzirom na to da su nedavno u Europi izgubili od Sportinga 3-1. Ipak, domaći teren i glasna podrška uvijek im predstavljaju veliku prednost.

Od ostalih utakmica u utorak ističe se dvoboj u kojem Arsenal na domaćem terenu dočekuje Lille. Villarreal dočekuje Napoli, a norveškom Vikingu stiže Bayern, koji je u prvom kolu LP-a zabio pet komada Bodo/Glimtu.