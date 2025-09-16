UŽIVO Liga prvaka: Kakav start utakmica! Tottenham poveo nakon auto-gola, vodi i Benfica

NAJAVA

Najelitnije europsko natjecanje vraća se! Prvi dan Lige prvaka počinje, ponovno u ligaškom formatu koji je prošle sezone donio mnogo uzbuđenja i napetosti sve do samoga kraja. U ranijem terminu danas igraju Athletic Bilbao protiv Arsenala i PSV s našim Ivanom Perišićem protiv USG-a. Te utakmice počinju u 18.45, a glavni program, kao i uvijek, počinje u 21 sat kada igraju Benfica protiv Qarabaga, Juventus protiv Borussije Dortmund - susret dvojice hrvatskih trenera, Igora Tudora i Nike Kovača - Real Madrid protiv Marseillea te Tottenham protiv Villarreala.

Benfica je u prvom kolu vjerojatno dobila najlakši ždrijeb. Qarabag su, uz Pafos i Kairat, označili kao momčad iz donjeg doma europskog nogometa. To je prilika i za hrvatskog reprezentativca Franju Ivanovića da se još jednom dokaže na europskoj razini. Trener Bruno Lage mogao bi izaći u kombiniranom sastavu i pružiti priliku Ivanoviću nakon kiksa koji je Benfica pretrpjela u posljednjem kolu prvenstva kada je odigrala 1-1 sa Santa Clarom.

Real Madrid se nakon loše sezone odlučio na zaokret. Već na Svjetskom klupskom prvenstvu na klupi je bio Xabi Alonso koji je očito unio novitete u odnosu na svojega dugogodišnjeg mentora Carla Ancelottija. “Kraljevi” su u sjajnoj formi i ne znaju za poraz još od natjecanja u SAD-u kada ih je pobijedio PSG. Marseille se u Ligu prvaka vratio nakon tri godine izostanka zahvaljujući Robertu De Zerbiju koji je posložio momčad s juga Francuske.

To nije bilo nimalo lako, a prema medijima, odnosi u svlačionici najmanje su rečeno loši. Mnogi igrači ne podržavaju čvrstu ruku kojom Talijan vodi momčad, a situaciju je dodatno zategnuo i sukob s igračem na treningu.

Osvajač Europske lige Tottenham na spektakularnom stadionu dočekuje Villarreal koji je prošle sezone završio peti u španjolskom prvenstvu s jednakim brojem bodova kao i Athletic Bilbao (70). Tottenham se, za razliku od današnjeg protivnika, nema čime pohvaliti kada je riječ o plasmanu u prošloj sezoni Premiershipa. Završili su na poraznom 17. mjestu, a Ange Postecoglou, unatoč osvajanju naslova, morao je otići. Na njegovo mjesto došao je dokazani stručnjak Thomas Frank koji je godinama izvlačio najbolje iz Brentforda, a sada isto čini sa Spursima.

Gdje gledati:

Benfica - Qarabag - Arena Sport 6

Juventus - Borussia Dortmund - Arena Sport 1

Real Madrid - Marseille - Arena Sport 2

Tottenham - Villarreal - Arena Sport 3