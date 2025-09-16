Franjo Ivanović mogao bi dobiti priliku od prve minute započeli utakmicu u momčadi Brune Lage protiv Qarabaga koji je uz Pafos i Kairat jedna od momčadi koja se smatra autsajderima
UŽIVO Liga prvaka: Kakav start utakmica! Tottenham poveo nakon auto-gola, vodi i Benfica
GOL! Tottenham vodi 1-0. Bergwal je projurio po strani, i pucao, a golman Villareala je tragično reagirao i lopta se od njegovih ruku odbila u gol. Vode Spursi u ranoj fazi utakmice.
Kakav pokušaj Mbappea. Carreras je prošao po strani i ubacio, ona se odbila, a Francuz je atraktivno "škaricama" pokušao zabiti, ali lopta ide pokraj gola.
Počele su utakmice!
Sastavi momčadi Benfice i Qarabaga:
Benfica: Trubin; Dedić, Silva, Otamendi, Dahl - Barrenchea, Rios - Aursnes, Sudakov, Schjelderup - Pavlidis
Qarabag: Kochalski; Cafarquliyev, Medina, Mustafazada, M. Silva - Janković, Bicalho - Zoubir, Borges, Andrade - Duran
Sastavi momčadi Real Madrida i Marseillea:
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras - Valverde, Tcouameni - Mastantuono, Guler, Rodrygo - Mbappe
Marseille (4-2-3-1): Rulli; Emerson, Pavard, Balerdi, Medina - Hojbjerg, Kondogbia - Weah, O'Riley, Greedwood - Aubameyang
Sastavi momčadi Tottenhama i Villareala:
Tottenham (4-3-3): Vicario - Porro, Romero, van de Ven, Spence - Sarr, Bentancur, Bergwall - Kudus, Richarlison, Simons
Villareal (4-4-2): Junior - Mourino, Foyth, Veiga, Cardona - Buchanan, Comesana, Gueye, Pepe - Mikautadze, Perez
Najelitnije europsko natjecanje vraća se! Prvi dan Lige prvaka počinje, ponovno u ligaškom formatu koji je prošle sezone donio mnogo uzbuđenja i napetosti sve do samoga kraja. U ranijem terminu danas igraju Athletic Bilbao protiv Arsenala i PSV s našim Ivanom Perišićem protiv USG-a. Te utakmice počinju u 18.45, a glavni program, kao i uvijek, počinje u 21 sat kada igraju Benfica protiv Qarabaga, Juventus protiv Borussije Dortmund - susret dvojice hrvatskih trenera, Igora Tudora i Nike Kovača - Real Madrid protiv Marseillea te Tottenham protiv Villarreala.
Benfica je u prvom kolu vjerojatno dobila najlakši ždrijeb. Qarabag su, uz Pafos i Kairat, označili kao momčad iz donjeg doma europskog nogometa. To je prilika i za hrvatskog reprezentativca Franju Ivanovića da se još jednom dokaže na europskoj razini. Trener Bruno Lage mogao bi izaći u kombiniranom sastavu i pružiti priliku Ivanoviću nakon kiksa koji je Benfica pretrpjela u posljednjem kolu prvenstva kada je odigrala 1-1 sa Santa Clarom.
Real Madrid se nakon loše sezone odlučio na zaokret. Već na Svjetskom klupskom prvenstvu na klupi je bio Xabi Alonso koji je očito unio novitete u odnosu na svojega dugogodišnjeg mentora Carla Ancelottija. “Kraljevi” su u sjajnoj formi i ne znaju za poraz još od natjecanja u SAD-u kada ih je pobijedio PSG. Marseille se u Ligu prvaka vratio nakon tri godine izostanka zahvaljujući Robertu De Zerbiju koji je posložio momčad s juga Francuske.
To nije bilo nimalo lako, a prema medijima, odnosi u svlačionici najmanje su rečeno loši. Mnogi igrači ne podržavaju čvrstu ruku kojom Talijan vodi momčad, a situaciju je dodatno zategnuo i sukob s igračem na treningu.
Osvajač Europske lige Tottenham na spektakularnom stadionu dočekuje Villarreal koji je prošle sezone završio peti u španjolskom prvenstvu s jednakim brojem bodova kao i Athletic Bilbao (70). Tottenham se, za razliku od današnjeg protivnika, nema čime pohvaliti kada je riječ o plasmanu u prošloj sezoni Premiershipa. Završili su na poraznom 17. mjestu, a Ange Postecoglou, unatoč osvajanju naslova, morao je otići. Na njegovo mjesto došao je dokazani stručnjak Thomas Frank koji je godinama izvlačio najbolje iz Brentforda, a sada isto čini sa Spursima.
Gdje gledati:
Benfica - Qarabag - Arena Sport 6
Juventus - Borussia Dortmund - Arena Sport 1
Real Madrid - Marseille - Arena Sport 2
Tottenham - Villarreal - Arena Sport 3