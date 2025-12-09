Apsolutni derbi večeri igra se u Milanu, gdje Inter, trenutno četvrti na ljestvici Lige prvaka dočekuje Liverpool. Barcelona igra protiv Eintrachta, a Mario Pašalić na klupi je Atalante protiv Chelseaja
UŽIVO Liga prvaka: Liverpoolu je kontroverzno poništen gol, a Nijemci su šokirali Barcelonu!
Live
Inter
0 : 0
Liverpool
36'
Ništa od gola Liverpoola! Nakon maratonske provjere, Nijemac Zwayer promijenio je odluku i vratio rezultat na 0-0.
32'
Konate je doveo Liverpool u vodstvo protiv Intera, ali je njegov udarac pod provjerom VAR-a.
26'
Poveo je i Tottenham. Zima (Sparta Prag) zabio je autogol.
25'
Evo promjene rezultata i u Italiji. Joao Pedro (Chelsea) načeo je mrežu Atalante, a hrvatski reprezentativac Mario Pašalić taj je trenutak pratio s klupe.
21'
Šok i u Kataloniji! Knauff je zabio za vodstvo Eintrachta protiv Barcelone.
