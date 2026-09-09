BARCELONA - FEYENOORD, STUTTGART - VIKING Barca je besprijekorna u La ligi, no čeka je težak ispit protiv Nizozemaca
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UŽIVO Lige prvaka: Barcelona gazi Feyenoord! Riječanin i BiH reprezentativac također zabili
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Barcelona
Raphinha 3', Adeyemi 22'
2 : 0
Feyenoord
Sortiranje događaja
25'
U međuvremenu je palo dva gola i na utakmici Stuttgart - Viking. Nijemci su poveli u 20. minuti preko Demirovića, a u 22. minuti je izjednačio Zlatko Tripić, kapetan Vikinga rođen u Rijeci.
22'
GOOL! Karim Adeyemi za 2-0!
16'
Evo i prvog pokušaja Feyenoorda. Moussa je pucao u blok Christiansena.
14'
Novi udarac Raphinhe. Blokirao je J. St. Juste.
Novi udarac Raphinhe. Blokirao je J. St. Juste.
10'
Novi pokušaj, ali i promašaj Koundea.
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