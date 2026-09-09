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UŽIVO Lige prvaka: Barcelona gazi Feyenoord! Riječanin i BiH reprezentativac također zabili

Piše Ivan Tomašković, Luka Tunjić,
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UŽIVO Lige prvaka: Barcelona gazi Feyenoord! Riječanin i BiH reprezentativac također zabili
Foto: Pablo Morano
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BARCELONA - FEYENOORD, STUTTGART - VIKING Barca je besprijekorna u La ligi, no čeka je težak ispit protiv Nizozemaca

Uživo: Stuttgart - Viking 1-1

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Live
Liga prvaka, 1. kolo 18:45 , Barcelona
Barcelona
Raphinha 3', Adeyemi 22'
2 : 0
Feyenoord
Sortiranje događaja
25'

U međuvremenu je palo dva gola i na utakmici Stuttgart - Viking. Nijemci su poveli u 20. minuti preko Demirovića, a u 22. minuti je izjednačio Zlatko Tripić, kapetan Vikinga rođen u Rijeci.

22'

GOOL! Karim Adeyemi za 2-0!

16'

Evo i prvog pokušaja Feyenoorda. Moussa je pucao  u blok Christiansena.

14'

Novi udarac Raphinhe. Blokirao je J. St. Juste.
 

10'


Novi pokušaj, ali i promašaj Koundea.
 

Komentari 4

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