UŽIVO Lille - Dinamo: 'Modri' žele iznenaditi favoriziranog domaćina! Čekamo sastave...

NAJAVA

Nogometaši Lillea i Dinama sastaju se u 5. kolu Europske lige na stadionu Pierre-Mauroy. Domaćin ulazi u dvoboj kao favorit, tečaj na pobjedu Lillea iznosi 1,55, a na slavlje Dinama je 7. Trener "modrih" Mario Kovačević najavio je utakmicu.

- Lille je odlična momčad, pogotovo doma. Ali mi jako dobro radimo, imali smo rezultatsku krizu iz koje polako izlazimo. Zadnje dvije utakmice pokazali smo da smo kvalitetni i dobri. Svjesni smo da moramo odigrati najbolju utakmicu u Europi ako želimo doći do povoljnog rezultata - rekao je i dodao:

- Lille je u vrhu francuske lige, a znamo koliko je ona kvalitetna. Francuski igrači tjelesno su dobri i brzi i svjesni smo toga. Gledali smo i analizirali utakmice koje su izgubili protiv PAOK-a i Zvezde u Europi, ne smijemo ostaviti puno prostora, iza pogotovo. To je brza momčad, svi su brzi i tehnički dobri. Ako u tome uspijemo, možemo nametnuti svoju kvalitetu, da dođemo do pozitivnog rezultata.

Kovačević je otkrio da će na golu biti Filipović, dok je jedina dvoboja tko će igrati u napadu. Vjerojatno će to biti Bakrar ili Kulenović.

Utakmicu sudi Škot John Beaton, a prijenos je na Areni Sport 1.