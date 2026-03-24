UŽIVO Lillehammer veleslalom: Filip Zubčić na kraju sezone lovi novi vrhunski rezultat

NAJAVA

Spušta se zastor na još jednu sezonu Svjetskog kupa u alpskom skijanju. Norveški Hafjell, poprište tehničkih disciplina na Zimskim olimpijskim igrama 1994. godine, danas je domaćin posljednjeg, devetog veleslaloma sezone. U elitnom društvu najboljih skijaša svijeta ponovno je i naš najbolji predstavnik, Filip Zubčić, koji će pokušati na najbolji mogući način zaključiti turbulentnu sezonu. Prva vožnja na stazi "Olympialøypa" na rasporedu je u 9.30, dok rasplet i odluka o pobjedniku slijede u 12.30.

Za Filipa Zubčića sezona 2025./2026. bila je puna uspona i padova, no pokazala je da se i dalje može nositi s najboljima. Vrhunac je dosegnuo početkom prosinca na američkom snijegu, kada je u Copper Mountainu osvojio fantastično treće mjesto i jedino postolje ove zime. Taj rezultat bio je potvrda njegove klase i brzine, no u nastavku sezone nedostajalo je malo sportske sreće i kontinuiteta za ponavljanje takvih uspjeha.

Na nedavno održanim Zimskim olimpijskim igrama u Bormiju, Zubčić je u veleslalomskoj utrci zauzeo 14. mjesto. Uoči današnjeg finala, nalazi se na 19. poziciji u poretku discipline sa 111 osvojenih bodova, čime je kao jedini hrvatski predstavnik osigurao pravo nastupa na završnici sezone, gdje se natječe samo 25 najboljih veleslalomaša svijeta.

Iako je ukupna pobjeda u Svjetskom kupu već odavno odlučena, borba za Mali kristalni globus u veleslalomu ostala je otvorena do samog kraja. Glavnu riječ vode dvojica skijaša - Švicarac Marco Odermatt i Brazilac Lucas Pinheiro Braathen.

Odermatt, koji je već osigurao naslove u ukupnom poretku, spustu i superveleslalomu, u utrku ulazi s 48 bodova prednosti ispred Braathena. Švicarac lovi svoj nevjerojatni [šesti uzastopni veleslalomski globus i apsolutni je favorit. Ipak, Braathen, aktualni olimpijski pobjednik iz Bormija, pokazao je sjajnu formu pobjedom na posljednjem veleslalomu u Kranjskoj Gori i neće se predati bez borbe. Matematičke šanse ima još i Švicarac Loïc Meillard, no njegov put do titule bio bi ravan čudu.

Današnja utrka donosi konačni rasplet sezone, a izravan prijenos obje vožnje možete pratiti na Drugom programu HRT-a.