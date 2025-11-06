UŽIVO Lincoln - Rijeka: Prvak na Gibraltaru po nove eurobodove

HRVAT PRIJETI RIJECI

Klub od dva milijuna eura protiv kluba od 37 milijuna eura. Najkraće tako možemo najaviti utakmicu 3. kola Konferencijske lige između Lincoln Red Impsa iz Gibraltara protiv Rijeke. Ogromna razlika u cijeni, a razlika u kvaliteti također bi trebala biti osjetna.

Izabranici Victora Sancheza otputovali su na Gibraltar gdje će igrati na Europa Point stadionu koji prima 5.000 navijača, a travnjak je to na kojem se igraju sve utakmice gibraltarske lige pa ga Red Impsi jako dobro poznaju, a posebnost je umjetna trava od čega najviše "strahuje" Španjolac na klupi hrvatskog predstavnika.

Iako na papiru ne izgledaju previse opasno, Lincoln je u posljednjoj utakmici u Europi na domaćem terenu s 2-1 (1-0) slavio protiv poljskog Lecha. Za pobjednički gol u 88. minuti asistirao je Hrvat u njihovom dresu, krilni napadač Toni Kolega (27) koji je stigao tamo u kolovozu ove godine.

