Nakon tijesnog poraza od Dinama u derbiju (2-1), Rijeka se okreće Europi, a večeras od 21 sat gostuje kod gibraltarskog Lincolna u 3. kolu Europske lige
UŽIVO Lincoln - Rijeka: Prvak na Gibraltaru po nove eurobodove
Klub od dva milijuna eura protiv kluba od 37 milijuna eura. Najkraće tako možemo najaviti utakmicu 3. kola Konferencijske lige između Lincoln Red Impsa iz Gibraltara protiv Rijeke. Ogromna razlika u cijeni, a razlika u kvaliteti također bi trebala biti osjetna.
Izabranici Victora Sancheza otputovali su na Gibraltar gdje će igrati na Europa Point stadionu koji prima 5.000 navijača, a travnjak je to na kojem se igraju sve utakmice gibraltarske lige pa ga Red Impsi jako dobro poznaju, a posebnost je umjetna trava od čega najviše "strahuje" Španjolac na klupi hrvatskog predstavnika.
Iako na papiru ne izgledaju previse opasno, Lincoln je u posljednjoj utakmici u Europi na domaćem terenu s 2-1 (1-0) slavio protiv poljskog Lecha. Za pobjednički gol u 88. minuti asistirao je Hrvat u njihovom dresu, krilni napadač Toni Kolega (27) koji je stigao tamo u kolovozu ove godine.
- Prije svega, bit će to vrlo zahtjevna utakmica, u to nema sumnje. Možemo najprije govoriti o okolnostima. Igramo na umjetnoj travi. Informacije koje imamo govore da to nije najnovija generacija umjetne trave, pa ne očekujemo teren u najboljem stanju, tako da se moramo prilagoditi. To je najvažnije. Pripremamo momčad trenirajući i na umjetnoj travi, kako bismo to testirali, ali naša je nova generacija umjetne trave i bit će drugačija. Moramo se prilagoditi, prvenstveno brzini kojom lopta putuje po terenu - rekao je trener Rijeke Victor Sanchez uoči utakmice protiv Lincolna.
- Što se tiče kvalitete, na papiru imamo bolju momčad, ali moje iskustvo kaže da u ovakvim utakmicama, ako podcijeniš protivnika, možeš upasti u velike probleme. Danas u nogometu moraš biti maksimalno fokusiran u svakoj utakmici, jer sve momčadi imaju kapacitet pobijediti ako nisi potpuno koncentriran. Moramo biti dobro organizirani, agresivni bez lopte, a isto tako raditi ono što moramo u fazi napada.
Glavni sudac utakmice na Gibraltaru bit će Maltežanin Philip Farrugia. Pomoćnici će mu biti Duncan Sultana i Jurgen Spiteri, dok će u VAR sobi biti Talijani Gianluca Aureliano i AVAR Fabio Maresca.
Utakmica počinje u 21 sat, a prijenos je na Areni Sport 2.
Nakon poraza od Noaha i pobjede protiv praške Sparte, Rijeka od 21 sat gostuje kod Lincoln Red Impsa s Gibraltara. Iako dolaze iz "nenogometne" zemlje čija je reprezentacija redovito među najlošije plasiranima na Fifinoj ljestvici, Red Impsi daleko su od neozbiljne momčadi. U dva odigrana kola imaju isto bodova kao i Rijeka (3). Jedinu pobjedu ostvarili su u prošlom kolu protiv poljskog Lecha, kojeg su kod kuće pobijedili 2-1.
Momčad Victora Sáncheza prije poraza od Dinama (2-1) bila je u usponu. Španjolac je unio nove ideje u aktualnog hrvatskog prvaka koji nakon lošeg početka sve više počinje sličiti moćnoj momčadi koja je prošle godine pokorila hrvatski nogomet.
U utakmici protiv Red Impsa Španjolac ne može računati na Niku Jankovića koji je dobio izravni crveni karton u prvom kolu protiv Noaha. Zbog toga ga je Uefa suspendirala na tri utakmice, a momčadi će se priključiti tek poslije susreta s AEK-om.