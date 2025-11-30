Hrvatske skijašice Zrinka Ljutić i Leona Popović vozit će od 18 sati novu slalomsku utrku na Copper Mountainu u SAD-u. 'Zizi' ima startni broj 3 i među prvima je na stazi, a Leona ima broj 24
UŽIVO Ljutić i Popović u lovu na nove bodove u Coloradu. Evo koji su njihovi startni brojevi
Nakon odrađenog veleslaloma komentirala je Zrinka Ljutić (21) subotnju utrku.
- U prvoj vožnji imala sam jednu malu tehničku pogrešku koja je rezultirala većom. Jedna vrata nisam do kraja zatvorila i spustilo mi je liniju i bilo se teško vratiti. Izgubila sam sigurno sekundu, ali svejedno sam imala najbrži zadnji sektor. Znala sam da dobro skijam i da imam brzine, samo sam to trebala povezati. Ponosna sam što sam se izborila za dobar plasman i što je druga vožnja bila stvarno dobra. Najteže je oporaviti se i nastaviti skijati kao da se ništa nije dogodilo, a kamoli još i dodati tempa.
Sveukupno gledano naša najbolja skijašica zadovoljna je s ishodom.
- Možda danas nije bilo postolje, ali ovo je pobjeda u pravom smjeru. Znala sam da ništa nije izgubljeno. Razlike su bile male, uvjeti su se mogli pogoršati, doći će sjena... Na kraju smo bile sve jako blizu, falilo je par stotinki, ali dobar dan. Ovo pokazuje da je moj veleslalom stvarno dobar i da je brzina tu. Ne trebam paničariti, rezultat će doći.
Komentirala je i predstojeću utrku slaloma.
- Staza je lijepa, vidjeli smo je, snijeg je dobar. Mislim da mi ovaj snijeg odgovara i veselim se sutrašnjoj utrci.
Skijašice na američkom skijalištu Copper Mountainu skijaju treći slalom ove sezone. Na subotnjem veleslalomu naša najbolja skijašica Zrinka Ljutić završila je na sedmom mjestu. U prvoj vožnji imala je 14. najbrže vrijeme, a nakon druge završila je na sedmom mjestu i zaradila 36 bodova.
Prošlogodišnja osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu na prvom je natjecanju ove sezone u finskom Leviju bila šesta, u Gurglu nije završila utrku i sad će s treće pozicije krenuti na Copper Mountainu. Leona Popović krenut će u prvom laufu s 24. mjesta.
'Zizi' je u ukupnom poretku deseta sa 102 skupljena boda, a Popović nakon teške ozljede koljena ulazi polako u natjecateljski ritam i trenutačno je 47. s devet bodova. Prva je Mikaela Shiffrin s 268 bodova i na slalomu će startati na četvrtoj poziciji.