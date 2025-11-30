UŽIVO Ljutić i Popović u lovu na nove bodove u Coloradu. Evo koji su njihovi startni brojevi

ZRINKA LJUTIĆ

Nakon odrađenog veleslaloma komentirala je Zrinka Ljutić (21) subotnju utrku.

- U prvoj vožnji imala sam jednu malu tehničku pogrešku koja je rezultirala većom. Jedna vrata nisam do kraja zatvorila i spustilo mi je liniju i bilo se teško vratiti. Izgubila sam sigurno sekundu, ali svejedno sam imala najbrži zadnji sektor. Znala sam da dobro skijam i da imam brzine, samo sam to trebala povezati. Ponosna sam što sam se izborila za dobar plasman i što je druga vožnja bila stvarno dobra. Najteže je oporaviti se i nastaviti skijati kao da se ništa nije dogodilo, a kamoli još i dodati tempa.

Sveukupno gledano naša najbolja skijašica zadovoljna je s ishodom.

- Možda danas nije bilo postolje, ali ovo je pobjeda u pravom smjeru. Znala sam da ništa nije izgubljeno. Razlike su bile male, uvjeti su se mogli pogoršati, doći će sjena... Na kraju smo bile sve jako blizu, falilo je par stotinki, ali dobar dan. Ovo pokazuje da je moj veleslalom stvarno dobar i da je brzina tu. Ne trebam paničariti, rezultat će doći.

Komentirala je i predstojeću utrku slaloma.

- Staza je lijepa, vidjeli smo je, snijeg je dobar. Mislim da mi ovaj snijeg odgovara i veselim se sutrašnjoj utrci.