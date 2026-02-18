U olimpijskom slalomu na stazi Tofane iznad Cortine d'Ampezzo Zrinka Ljutić, Leona Popović i Pia Vučinić imaju posljednju priliku za osvajanje medalje na ZOI. Prva vožnja kreće u 10 sati uz prijenos na HRT 2.
SLALOM OD 10 SATI
UŽIVO: Ljutić ide po olimpijsku medalju u slalomu, nastupaju još dvije hrvatske predstavnice
Live
Sortiranje događaja
NAJAVA PRVE VOŽNJE
Skijašice danas voze olimpijski slalom, a Hrvatsku će predstavljati tri predstavnice - Zrinka Ljutić, Leona Popović i Pia Vučinić. Prva vožnja je na rasporedu u 10 sati, a druga počinje u 13.30.
Niz stazu Olympia delle Tofane prva će se spustiti Albanka Lara Colturi, Amerikanka Paula Moltzan ima startni broj dva dok će se Camille Rast spustiti treća. Od naših skijašica, prva nastupa Zrinka Ljutić koja je izvukla startni broj 11, Leona Popović ima broj 31 dok je Pia Vučinić izvukla broj 74. U konkurenciji nastupa 95 skijašica. Posljednja je to disciplina u alpskom skijanju na Zimskim olimpijskim igrama.
Prva vožnja kreće u 10 sati, uz prijenos na HRT 2 i platformi HRTi.
Preporučeni članci
${content}