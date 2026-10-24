UŽIVO Ljutić ide po puno bolji plasman nakon prvog laufa

NAJAVA DRUGE VOŽNJE

Zrinka Ljutić danas otvara novu skijašku sezonu Svjetskog kupa. Skijašice su u Soldenu gdje se vozi veleslalom, a naša jedina predstavnica u prvoj vožnji je startala deveta. Vodeća nakon prvog laufa bila je Amerikanka Mikaela Shiffrin, druga je Sara hector, a treća Švicarka Camille Rast.

Ljutić je prvu vožnju odskijala solidno, napravila je dvije greške koje su je koštale vremena te je u cilj ušla kao sedma sa sekundom i 34 stotinke zaostatka za Shiffrin. Naša skijašica vožnju je završila na 12. mjestu.

Druga vožnja trebala je krenuti u 13 sati, ali je pomaknuta za pola sata, baš kao i prva. Razlog odgode bili su radovi na stazi.

Prijenos druge vožnje veleslaloma od 13.30 pratite na HRT 2.