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OD 13.30

UŽIVO Ljutić ide po puno bolji plasman nakon prvog laufa

Piše Issa Kralj,
UŽIVO Ljutić ide po puno bolji plasman nakon prvog laufa
Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Skijašice se u Soldenu bore za prve bodove u veleslalomu, a Zrinka Ljutić drugu vožnju čeka s 12. mjesta. Vodeća je Amerikanka Shiffrin. Start druge vožnje kasni pola sata, a prijenos od 13.30 pratite na HRT 2.

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Svjetski skijaški kup, ženski veleslalom 13.30 , Solden
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NAJAVA DRUGE VOŽNJE

Zrinka Ljutić danas otvara novu skijašku sezonu Svjetskog kupa. Skijašice su u Soldenu gdje se vozi veleslalom, a naša jedina predstavnica u prvoj vožnji je startala deveta. Vodeća nakon prvog laufa bila je Amerikanka Mikaela Shiffrin, druga je Sara hector, a treća Švicarka Camille Rast. 

Ljutić je prvu vožnju odskijala solidno, napravila je dvije greške koje su je koštale vremena te je u cilj ušla kao sedma sa sekundom i 34 stotinke zaostatka za Shiffrin. Naša skijašica vožnju je završila na 12. mjestu. 

Druga vožnja trebala je krenuti u 13 sati, ali je pomaknuta za pola sata, baš kao i prva. Razlog odgode bili su radovi na stazi. 

Prijenos druge vožnje veleslaloma od 13.30 pratite na HRT 2.

Komentari 1

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