StartFragment Lokomotiva i Dinamo sastaju se u 9. kolu HNL-a na Maksimiru s početkom od 18.45. Mogao bi to biti sjajan dvoboj, s obzirom na to da su Lokosi četvrta, a Dinamo vodeća momčad hrvatskog prvenstva. Trener gostiju Mario Kovačević uputio je pohvale za Lokomotivu.

- Moram je pohvaliti, stvarno dobra igra. Imaju spoj mladosti i iskustva. Mladom kolegi Nikici Jelaviću svaka čast, jako je dobro to posložio. Igraju nogomet drugačiji od svih. Imaju mlade igrače, morat ćemo se dobro pripremiti - rekao je trener "modrih" i dodao:

- Klub kao što je Dinamo, koji igra na tri fronta, mora imati širinu. Pohvalio bih sve igrače jer dobro rade. Više koristim 14-15 igrača i oni dobro odgovaraju, kao i ostali. Bitno je energetski biti na maksimumu. Nemamo ozljeda. Složit ćemo pravu ekipu.

Dinamo je u velikom naletu, nanizao je četiri pobjede u svim natjecanjima, s tim da su tri bile protiv snažnih suparnika (Hajduk na Poljudu, Fenerbahče doma i Maccabi u gostima). S druge strane, Lokomotiva je u prvih osam kola ostvarila po tri pobjede i remija te dva poraza.

Utakmicu sudi Zdenko Lovrić, a prijenos je na MAX Sportu 1.

