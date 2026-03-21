Lokomotiva i Dinamo sastaju se na Maksimiru od 17.15 u 27. kolu HNL-a. "Lokosi" su sedma momčad lige sa 30 bodova, a na pobjedu čekaju od 21. veljače i utakmice protiv Osijeka (3-1). Nakon toga su nanizali četiri utakmice bez pobjede, a ispali su i iz Kupa nakon raspucavanja od Slaven Belupa.

S druge strane, "modri" su u odličnoj formi i u nizu su od četiri pobjede, a posljednji poraz doživjeli su 19. veljače od Genka. U prvenstvu je Dinamo bez poraza još od 9. studenog i utakmice protiv Istre 1961 (2-1). Momčad Marija Kovačevića je lider HNL-a sa 60 bodova, a i najbolji gost sa 26 bodova u 13 utakmica.

Dvoboj na Maksimiru sudi Mateo Erceg, a prijenos je na MAX Sportu 1.