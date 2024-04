UŽIVO Lokomotiva - Dinamo: Sunce obasjalo Kranjčevićevu, stigli su sastavi obje momčadi

NAJAVA

Dinamo je do sada bio odličan u proljetnom dijelu sezone. Dvanaest pobjeda uz dva remija i tek jedan poraz... A kada se na to doda i da u zadnjih šest utakmica 'modri' imaju isto toliko pobjeda uz gol razliku 13-2, dobru formu htjet će nastaviti i kod Lokomotive u 31. kolu HNL-a.

- Lijepa statistika, ali vjerujte da mi o tome uopće ne razmišljamo, fokusirani smo samo na prvu sljedeću utakmicu. Ostaje žal za tim prvim, uvodnim porazom, ali on je bio potpuno zaslužen s obzirom na to kako smo mi tada odigrali utakmicu. Puno smo griješili, ali dobro, kasnije smo se digli, a to je pokazatelj da imamo kvalitetu, da su igrači motivirani, karakterni i drago mi je zbog njih. Oduvijek govorim da ovi momci imaju šampionski gen i zato ovaj pozitivan niz ovako dugo traje - rekao je trener Dinama Sergej Jakirović u uvodnoj riječi najave susreta protiv Lokomotive.

'Lokosi' su vrlo dobri cijelu sezonu. Bore se za četvrto mjesto s Osijekom.

- Oni cijelu sezonu igraju dobro. Mlada, poletna momčad… Rasterećena u smislu očekivanja, s tim da su ih oni sami sebi nabili budući da su ušli u borbu s Osijekom za četvrto mjesto. Pokazali su u nekoliko navrata da igraju bez ikakvog respekta, što je pohvalno. Očekuje nas neizvjesna, zahtjevna utakmica. Važno je da mi budemo na visokom nivou, da nastavimo s formom u kojoj se nalazimo te da smanjimo neke nedostatke u igri kojih smo svjesni. No, isto tako znamo i da protivnik ima kvalitetu, oni isto nešto treniraju, mogu svakome napraviti probleme, ali na nama je da treniramo i da neke naše minuseve smanjimo na najmanju moguću razinu.

