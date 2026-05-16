U prvom poluvremenu pala su tri gola. Najprije je Almena u 4. minuti šokirao lokose, a onda je Lokomotiva izjednačila u 14. preko Vasilj. Marko Livaja zabio je gol u 27. minuti, ali taj gol je poništen zbog zaleđa
PRATITE PRIJENOS
UŽIVO Lokomotiva - Hajduk 1-1: Marko Livaja promašio penal!
Live
Lokomotiva
18' Vasilj
1 : 1
Hajduk
4' Almena
Sortiranje događaja
63'
Zamjena kod Lokomotive, izlazi Smiljanić, a u igru je ušao Bošković.
61'
Livaja je pucao kazneni udarac, ali je promašio! Pucao je kapetan Hajduka, ali je lopta otišla lijevo od gola i tako je promašio cijeli gol. Ovo mu je šesti put u HNL karijeri da se to dogodilo.
53'
Kakav promašaj Hajduka! Dodao je Rebić na Livaju koji je bio ispred Lokomotivninog gola, skočio je i pucao pa zatresao gredu.
50'
Krenuo je Hajduk u kontra napad, lopta je došla do Almene koji se odmah odlučio na šut, ali ide to iznad gola.
49'
Pokušala je zaprijetiti Lokomotiva, pucao je Pajač, ali čisti opasnost izbačajem Marešić.
Preporučeni članci
${content}