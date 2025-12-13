UŽIVO Lokomotiva - Hajduk: Livaja rezerva, magla u Zagrebu

NAJAVA UTAKMICE

U trećem susretu 17. kola domaćeg prvenstva Lokomotiva na maksimirskom stadionu dočekuje Hajduk od 17:45 sati. Splićani imaju bod zaostatka za prvoplasiranim Dinamom nakon remija u derbiju prošlog vikenda. Sedmoplasirana Lokomotiva ima 19 bodova, a momčad trenera Nikice Jelavića ne zna za pobjedu već pet utakmica za redom. Iako se nalaze pri dnu tablice, 'lokosi' su već pokazali ove sezone da nisu momčad za otpisati. Prvi ovosezonski dvoboj između ova dva kluba igrao se na Poljudu kada je Hajduk slavio 2-0.

- Moguće su promjene i novi igrači. Izgubili su ružno u Rijeci, Varaždin smo trebali pobijediti, remizirali smo s Dinamom u zadnjoj sekundi. Ali ako gledate utakmice, osim Rijeke, igrali smo dobro. Varaždin smo trebali pobijediti. Rezultat ne smije promijeniti ideju, jer u suprotnom nemate ideju - rekao je trener Splićana, Gonzalo Gacija.

Španjolski trener neće moći računati na Ivicu Ivušića, Rokasa Pukštasa, Marina Skelina i Zvonimira Šarliju, a uoči utakmice kratko se osvrnuo na suparnika.

- Gledao sam njihove utakmice u kojima su napadali, ali nisu pobijedili. Žele igrati s loptom i to im je lakše. Nije lako igrati protiv Dinama ili Hajduka. Za njih su derbiji dobri jer igraju bez pritiska, manja su očekivanja, nemaju što izgubiti - rekao je.

- Manje-više su zdravi svi osim Dušana Vukovića. Ima problem s ložom, ovaj tjedan napravio je samo jedan trening, tako da ga nećemo koristiti za utakmicu. Znate i da su Leovac i Sigali već duže vani, a svi ostali su na raspolaganju. Napravili smo završni trening, prošli posljednje finese i detalje. Maksimalno smo spremni za Hajduk, neupitno je da ćemo ići na pobjedu - rekao je trener Lokomotive Nikica Jelavić.

Prijenos utakmice je na kanalu MaxSport 1 od 17:45 sati.