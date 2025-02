UŽIVO Lokomotiva - Hajduk: Susret u nikad ranijem terminu, Splićani mogu do prvog mjesta

GENNARO GATTUSO

Kiks protiv Slaven Belupa na otvaranju proljetnog dijela sezone (0-0) dodatno je mobilizirao Gennara Gattusa i Hajduk. Ne samo da su prosuta dva boda, nego je i prikazana igra daleko od onoga što su svi skupa očekivali. Nešto treba mijenjati, pogotovo u napadačkom segmentu gdje kronično nedostaje kreacije i efikasnosti. Loša vijest za navijače Hajduka je to što bi se Michele Šego tek od ponedjeljka trebao priključiti treninzima, ostaje za vidjeti hoće li Gattuso koristiti Mlakara i Rusina, i u kojoj mjeri. Momčad će popodne poletjeti zrakoplovom za Zagreb, a uoči puta Gennaro Gattuso je rekao:

- Nema Kalinića koji se mjesec dana bori sa zdravstvenim problemima i nije trenirao, da se Šego tek oporavio, Skelin i Skoko također, Buljan je odradio jedan trening nakon gripe i vidjet ćemo koliko će moći.

Jesu li Šego, Rusim i Mlakar igrači koje ste tražili i koji vam mogu pomoći?

- Imaju karakteristike koje trebamo, mogu nam pomoći do kraja sezone.

Rijeka prodaje Pašalića, Smolčića, Galešića... kao da se ne želi boriti za naslov prvaka. Je li Dinamo najozbiljniji kandidat za naslov i zašto Hajduk nije nikoga prodavao?

- Mogu govoriti o nama, druge ne poznajem, ni probleme s financijama, ja sam koncentriran samo na Hajduk. Svi znamo da mi imamo financijskih problema, koji se moraju riješiti do 15. veljače. Znamo da su na tržištu naši mladi igrači, Durdov, Prpić, Pukštas... To je stvar pregovora, Hajduk traži nešto, drugi nudi manje ili pola, a Hajduk na koncu odlučuje hoće li prodavati po ponuđenoj cijeni ili tražiti više. Od kad sam došao, sto puta sam rekao da je Dinamo najjača momčad, da je u 20 godina osvojio 19 naslova prvaka, da uspješno igra u Europi, da nije prošao dalje zbog gol razlike u Ligi prvaka... Oni su glavni pretendent za naslov, najveći favorit, kompletno drugi sport je to, od uvjeta pa nadalje. Rijeka pobjeđuje i dalje, iako prodaje važne igrače.

Zvone Boban vam je dao veliku podršku iako je navijač Dinama, što vam to znači?

- Znam da je navijač Dinama, rekao je uoči Milana da je navijač Dinama iako je ostavio veliki trag u Milanu. Komuniciramo mi porukama, nadam se da ćemo ispisati novu stranicu povijesti u Hajduku.

Termin utakmice je promijenjen, je li vam to nešto mijenja i bi li se u Italiji dogodilo da se zbog rukometa mijenja termin nogometnih utakmica?

- To je pošteno, tako i treba, nacionalna je fešta kad se uđe u u finale SP-a i siguran sam da svi Hrvati osjećaju ponos. Mi smo imali dvije opcije: ovaj termin ili 20 sati, a kako je mnogo hladnije, izabrali smo ovu opciju. Još jednom naglašavam da je ovaj uspjeh rukometne reprezentacije na ponos cijele nacije i nadam se da će Hrvatska postati svjetski prvak.