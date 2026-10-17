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OD 15 SATI

UŽIVO Lokomotiva - Istra: Duel donjeg doma ljestvice HNL-a

Piše 24sata,
UŽIVO Lokomotiva - Istra: Duel donjeg doma ljestvice HNL-a
Pula: Utakmica izmedju NK Istre 1961 i NK Lokomotiva | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Lokomotiva će u subotu od 15 sati na Maksimiru ugostiti Istru u drugoj utakmici 10. kola HNL-a. Susret ćete moći pratiti na kanalu MAXSport 1

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HNL, 10. kolo 15.00 , Maksimir, Zagreb
Lokomotiva
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Lokomotiva će u subotu od 15 sati na Maksimiru ugostiti Istru u utakmici 10. kola HNL-a. Zagrepčani traže izlazak iz rezultatske krize, dok sastav iz Pule u dvoboj ulazi s više samopouzdanja nakon pobjede protiv Osijeka 3-1 u prošlom kolu.

Momčad Nikice Jelavića izgubila je posljednje dvije prvenstvene utakmice, protiv Dinama 3-2 i Varaždina 1-0, pa će pred svojim navijačima pokušati prekinuti negativan niz; Lokomotiva je uoči susreta osma sa sedam bodova.

Istra, koju vodi španjolski trener Javier Cabello, trenutačno zauzima šesto mjesto s 12 bodova. Puljani žele potvrditi dobru predstavu iz Osijeka, a u Zagrebu ih čeka protivnik protiv kojeg su već igrali na početku sezone; Lokomotiva je u Puli slavila 3-2.

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