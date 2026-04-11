UŽIVO Lokomotiva - Istra: Prva utakmica 29. kola HNL-a. Gosti žele Europu, a 'lokosi' sigurnost

Subotnji program 29. kola HNL-a donosi samo jednu utakmicu. Lokomotiva na Maksimiru od 16 sati dočekuje Istru 1961, a obje momčadi pobjedom mogu sebi olakšati završnicu sezone.

Lokomotiva trenutačno ima 31 bod, što je čak deset više od posljednjeg mjesta na kojem je Vukovar. Pobjeda bi im praktički potvrdila ostanak u ligi.

Istra dolazi u Zagreb s 36 bodova, jednako koliko ima i Slaven Belupo, dva manje od Varaždina te pet manje od trećeplasirane Rijeke. Tri boda bila bi im veliki korak prema europskim pozicijama.