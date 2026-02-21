UŽIVO Lokomotiva - Osijek: Jelavić želi priključak gornjem dijelu, a Sopić bijeg s dna lige

Lokomotiva i Osijek odmjerit će snage u subotu od 17.15 sati na Maksimiru. Utakmica se igra u sklopu 23. kola HNL-a. 'Lokosi' traže priključak gornjem dijelu tablice, a 'bijelo-plavi' bijeg s dna ljestvice
Lokomotiva (3-4-2-1): Posavec - Kamenović, Dajčer, Jukić - Pajač, Katić, Bošković, Vešović - Sabra - Subotić, Stojaković
Osijek (4-1-4-1): Ćurčija - Karačić, Jelenić, Mersinaj, Čolina - Bubanja - Akere, Teklić, Mikolčić, Matković - Jakupović
Lokomotiva i Osijek od 17.15 sati igrat će utakmicu 23. kola HNL-a. Utakmica se igra na Maksimiru, a moći ćete je pratiti na kanalu MaxSport1. Lokomotiva je trenutačno sedma na tablici s 26 bodova, a Osijek zadnji s devet bodova manje.
Lokomotiva u zadnjih pet službenih utakmica ima dvije pobjede, dva poraza i remi, dok je Osijek u lošijoj formi s tek jednom pobjedom, tri poraza i jednim neriješenim rezultatom. 'Lokosi' traže priključak gornjem dijelu tablice, a 'bijelo-plavi' bijeg s dna ljestvice.
