UŽIVO Lokomotiva - Osijek: Jelavić želi priključak gornjem dijelu, a Sopić bijeg s dna lige

NAJAVA

Lokomotiva i Osijek od 17.15 sati igrat će utakmicu 23. kola HNL-a. Utakmica se igra na Maksimiru, a moći ćete je pratiti na kanalu MaxSport1. Lokomotiva je trenutačno sedma na tablici s 26 bodova, a Osijek zadnji s devet bodova manje.

Lokomotiva u zadnjih pet službenih utakmica ima dvije pobjede, dva poraza i remi, dok je Osijek u lošijoj formi s tek jednom pobjedom, tri poraza i jednim neriješenim rezultatom. 'Lokosi' traže priključak gornjem dijelu tablice, a 'bijelo-plavi' bijeg s dna ljestvice.