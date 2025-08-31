Obavijesti

UŽIVO Lokomotiva - Osijek 0-1: Osječani konačno dali prvi gol sezone! Omerović lijepo zabio

Piše Boris Trifunović,
Zagreb: Susret Osijeka i Lokomotive u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Momčad Nikice Jelavića drži treće mjesto HNL-a i u znatno je boljoj formi od Osijeka, koji je, ipak, jači na papiru. To tek treba dokazati na Maksimiru u susretu koji sudi Ivan Vukančić

5. kolo HNL-a 18:15 , Stadion Maksimir, Zagreb
Lokomotiva
0 : 1
Osijek
Omerović 32'
31'

Kako sada ovo nije ušlo, Osječani zaista nemaju sreće... Guedes se odlično probio po boku i krasnom povratnom u sredinu pronašao Mikolčića. Prednji vezni opalio je iz prve, pola gledatelja okladilo bi se da će ući u mrežu, ali lopta je prohujala pokraj lijeve stative! Sjajna šansa, ostaje 0-0.

30'

Nova šansa Osijeka, i Omerović je zapucao preko gola.

29'

Evo nešto i od Osijeka. Bukvić je poslao povratnu za Mikolčića, otišlo je visoko preko gola.

25'

Igra Lokomotiva, niže šanse. Vuković je sada ubacio za Vasilja, njegov pokušaj otišao je pokraj lijeve stative.

20'

Nova šansa za domaće. Sada je Dajčer ušao u sredinu i desnom ciljao u donji lijevi kut. Malenica je bio spreman i uhvatio je njegov pokušaj.

