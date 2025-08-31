UŽIVO Lokomotiva - Osijek 0-1: Osječani konačno dali prvi gol sezone! Omerović lijepo zabio

31'

Kako sada ovo nije ušlo, Osječani zaista nemaju sreće... Guedes se odlično probio po boku i krasnom povratnom u sredinu pronašao Mikolčića. Prednji vezni opalio je iz prve, pola gledatelja okladilo bi se da će ući u mrežu, ali lopta je prohujala pokraj lijeve stative! Sjajna šansa, ostaje 0-0.