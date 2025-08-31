Momčad Nikice Jelavića drži treće mjesto HNL-a i u znatno je boljoj formi od Osijeka, koji je, ipak, jači na papiru. To tek treba dokazati na Maksimiru u susretu koji sudi Ivan Vukančić
PRATITE PRIJENOS
UŽIVO Lokomotiva - Osijek 0-1: Osječani konačno dali prvi gol sezone! Omerović lijepo zabio
Live
Lokomotiva
0 : 1
Osijek
Omerović 32'
Sortiranje događaja
31'
Kako sada ovo nije ušlo, Osječani zaista nemaju sreće... Guedes se odlično probio po boku i krasnom povratnom u sredinu pronašao Mikolčića. Prednji vezni opalio je iz prve, pola gledatelja okladilo bi se da će ući u mrežu, ali lopta je prohujala pokraj lijeve stative! Sjajna šansa, ostaje 0-0.
30'
Nova šansa Osijeka, i Omerović je zapucao preko gola.
29'
Evo nešto i od Osijeka. Bukvić je poslao povratnu za Mikolčića, otišlo je visoko preko gola.
25'
Igra Lokomotiva, niže šanse. Vuković je sada ubacio za Vasilja, njegov pokušaj otišao je pokraj lijeve stative.
20'
Nova šansa za domaće. Sada je Dajčer ušao u sredinu i desnom ciljao u donji lijevi kut. Malenica je bio spreman i uhvatio je njegov pokušaj.
Preporučeni članci
${content}