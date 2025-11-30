U sklopu 15. kola HNL-a na Maksimiru se od 15 sati sastaju Lokomotiva i Rijeka. Lokomotiva će probati prekinuti niz od pet utakmica bez pobjede, a Rijeka nakon pobjede u Jadranskom derbiju nastaviti s dobrim igrama
UŽIVO Lokomotiva - Rijeka: Stigli sastavi! Toni Fruk na klupi
Lokomotiva (3-4-2-1): Posavec - Kolinger, Diop, Jukić - Vešović, Katić, Bošković, Pajač - Krivak, Sušak - Stojaković.
Rijeka (4-1-4-1): Zlomislić - Lasickas, Majstorović, Radeljić, Devetak - Petrovič - Butić, Ndockyt, Janković, Menalo - Jurić.
- Svjesni smo da nas čeka vrlo zahtjevan raspored. Veseli nas što smo u takvoj situaciji jer znači da je momčad na visokoj razini i konkurentna u svim natjecanjima. Dolazimo iz vrlo dobrog nastupa protiv AEK-a u Konferencijskoj ligi. Nažalost, nismo uspjeli doći do pobjede, ali igrači su odigrali jako dobro. Da, nedostajalo nam je malo sreće u završnici, kako smo objasnili nakon utakmice. Sada se okrećemo novoj utakmici, ponovno fokusirani na domaće prvenstvo. Čeka nas vrlo ozbiljan protivnik, a po meni će dvoboj s Lokomotivom biti još zahtjevniji od AEK-a. To je fizički jaka momčad, igraju odlične utakmice s puno tranzicija, čak i tranzicija na tranziciju, pa za takvu fizičku borbu morate biti spremni.
Osvrnuo se Španjolac na prvu utakmicu protiv Lokomotive koja je završila remijem (1-1).
- Ono što mogu reći jest da smo ponovno analizirali tu prvu utakmicu jer Lokomotiva igra u vrlo prepoznatljivim obrascima. Jako su napredovali, kao i sve momčadi. Hrvatska liga je, po meni, na vrlo visokoj razini. To je izvrstan miks mladih, talentiranih i gladnih igrača, dobre taktike i velike fizičke pripremljenosti. Zato je liga zahtjevna i svi konstantno napreduju. Sada počinjemo ponovno igrati protiv ekipa s kojima smo se susreli u prvom dijelu sezone i jasno vidimo njihov napredak. Isto tako vidimo da smo i mi jako napredovali. Takav je sport. Moraš se natjecati i napredovati. Ako ostaneš na istoj razini, drugi će te prestići. Ne smijemo izgubiti mentalitet svakodnevnog napretka. I tu smo na dobrom putu, igrači imaju odličan pristup i vidi se napredak momčadi.
Komentirao je nogometnu filozofiju koju cijeni i povezanost s navijačima.
- Radimo na tome. I još nešto mi je vrlo važno, osjećamo povezanost s navijačima. Volim da moje momčadi imaju dušu: da igraju s dušom, sa žarom i s dovoljno kvalitete da se povežu s navijačima. Kao navijač nogometa, uživam u tome, svi koji vole ovaj sport dijele tu strast. Volim osjetiti svoju momčad, ne samo da brojim statistiku i rezultate. Želim osjetiti nogomet i to pokušavam prenijeti igračima, da igraju s osjećajem, a ne samo s taktikom. Kad to uspiješ, povežeš se s navijačima. To je moja filozofija. Nije samo taktika, kondicija i brojke, ima tu i emocija.
Lokomotiva u 15. kolu HNL-a na Maksimiru dočekuje Rijeku koja je kroz tjedan imala europske obveze. Rječani su remizirali s AEK Larnacom (0-0) u 4. kolu ligaške faze Konferencijske lige. Na krilima sjajne pobjede u Jadranskom derbiju (5-0) raspoloženi igrači Victora Sancheza probat će nastaviti pobjednički niz u Zagrebu protiv momčadi Nikice Jelavića koja u hrvatskom prvenstvu nije slavila od 5. listopada kad su pobijedili Dinamo (2-1).
Lokomotiva je sedma na ljestvici s 18 bodova, a Rijeka na osmome mjestu s bodom manje. Zagrebački prvoligaš zabio je 16, a primio 20 golova, dok je klub s Kvarnera postigao 22 i primio 17 pogodaka.
Najbolji strijelci Lokomotive u HNL-u ove sezone s tri gola i asistencijom su Fabijan Krivak (20) i Aleks Stojaković (21), dok je za Rijeku sedam pogodaka zabio prvi strijelac lige Toni Fruk (24).