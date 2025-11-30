UŽIVO Lokomotiva - Rijeka: Stigli sastavi! Toni Fruk na klupi

VICTOR SANCHEZ

- Svjesni smo da nas čeka vrlo zahtjevan raspored. Veseli nas što smo u takvoj situaciji jer znači da je momčad na visokoj razini i konkurentna u svim natjecanjima. Dolazimo iz vrlo dobrog nastupa protiv AEK-a u Konferencijskoj ligi. Nažalost, nismo uspjeli doći do pobjede, ali igrači su odigrali jako dobro. Da, nedostajalo nam je malo sreće u završnici, kako smo objasnili nakon utakmice. Sada se okrećemo novoj utakmici, ponovno fokusirani na domaće prvenstvo. Čeka nas vrlo ozbiljan protivnik, a po meni će dvoboj s Lokomotivom biti još zahtjevniji od AEK-a. To je fizički jaka momčad, igraju odlične utakmice s puno tranzicija, čak i tranzicija na tranziciju, pa za takvu fizičku borbu morate biti spremni.

Osvrnuo se Španjolac na prvu utakmicu protiv Lokomotive koja je završila remijem (1-1).

- Ono što mogu reći jest da smo ponovno analizirali tu prvu utakmicu jer Lokomotiva igra u vrlo prepoznatljivim obrascima. Jako su napredovali, kao i sve momčadi. Hrvatska liga je, po meni, na vrlo visokoj razini. To je izvrstan miks mladih, talentiranih i gladnih igrača, dobre taktike i velike fizičke pripremljenosti. Zato je liga zahtjevna i svi konstantno napreduju. Sada počinjemo ponovno igrati protiv ekipa s kojima smo se susreli u prvom dijelu sezone i jasno vidimo njihov napredak. Isto tako vidimo da smo i mi jako napredovali. Takav je sport. Moraš se natjecati i napredovati. Ako ostaneš na istoj razini, drugi će te prestići. Ne smijemo izgubiti mentalitet svakodnevnog napretka. I tu smo na dobrom putu, igrači imaju odličan pristup i vidi se napredak momčadi.

Komentirao je nogometnu filozofiju koju cijeni i povezanost s navijačima.

- Radimo na tome. I još nešto mi je vrlo važno, osjećamo povezanost s navijačima. Volim da moje momčadi imaju dušu: da igraju s dušom, sa žarom i s dovoljno kvalitete da se povežu s navijačima. Kao navijač nogometa, uživam u tome, svi koji vole ovaj sport dijele tu strast. Volim osjetiti svoju momčad, ne samo da brojim statistiku i rezultate. Želim osjetiti nogomet i to pokušavam prenijeti igračima, da igraju s osjećajem, a ne samo s taktikom. Kad to uspiješ, povežeš se s navijačima. To je moja filozofija. Nije samo taktika, kondicija i brojke, ima tu i emocija.