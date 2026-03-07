Obavijesti

OD 17.15 SATI

UŽIVO Lokomotiva - Varaždin: Gosti traže pobjedu koja bi ih približila Europi! Evo i sastava

Piše Issa Kralj,
Varaždin: NK Varaždin i Lokomotiva sastali se u 16. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na maksimirskom stadionu Lokomotiva dočekuje Varaždin u sklopu 25. kola HNL-a. Utakmica je na rasporedu u 17.15 na Maxsportu 1

25. kolo HNL-a 17.15 , Stadion Maksimir
Lokomotiva
:
Varaždin
SASTAVI

Lokomotiva: Posavec - Kolinger, Jukić, Kamenović - Vešović, Belcar, Bošković, Pajač - Trajkovski, Sabra - Stojaković

Varaždin: Zelenika - Maglica, Tepšić, Škaričić, Boršić - Duvnjak, Punčec - Latković, Mamić, Tavares - Mamut

NAJAVA SUSRETA

Na maksimirskom stadionu Lokomotiva dočekuje Varaždin u sklopu 25. kola HNL-a. 'Lokosi' su trenutačno sedma momčad prvenstva s 29 bodova dok je Varaždin petoplasirani s 33 bodova. Utakmica kreće u 17.15, a prijenos je na kanalu MAXSport 1. Ovo je važna utakmica za momčad Nikole Šafarića jer bi ih pobjeda donijela treće mjesto koje znači borba za Europu. Na trećem mjestu je aktualni prvak Rijeka koja sutra ide na gostovanje kod Vukovara.

Lokomotiva je u prošlom kolu izgubila od Rijeke 2-0, a Varaždin je remizirao s Hajdukom 1-1.

Glavni sudac utakmice je Antonio Melnjak, a uz njega su Ivan Mihalj i Patrik Krmar. Četvrta sutkinja je Ivana Martinčić. 

