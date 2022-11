UŽIVO Lovren i Ante Budimir pred novinarima u Kataru

Prvi je dan Svjetskog prvenstva u Kataru, a tri dana uoči prve utakmice 'vatrenih' pred medije će izaći Ante Budimir i Dejan Lovren. Predviđeni početak presice je u 8.15 sati po hrvatskom vremenu.

Lovrenov treći nastup na SP-u?

- To bi usporedio kao s dijetetom, prvo drugo treće. Uvijek si jako sretan. Velika mi je čast što sam ja osobno to uspio. Da mi je to netko rekao kad sam bio mali, ne bi mu vjerovao. Prva utakmica je bila prtiv Katara 2009. sad ne znam što to znači. Da li je to neki znak, vidjet ćemo...

Konkurencija na stoperskoj poziciji?

- Mislim da je to savršena pozicija za izbornika. Ima pet kvalitetnih stopera, svkai može igrati u prvih 11. Na njemu je odluka. Mi smo tu, borimo se, izbornik će odlučiti. Mislim da nikad do sad nismo imali ovoliku kvalitetu. Mislim da možemo biti sretni.

Lovren i dalje tvrdi ono što je prošle godine rekao o mladim igračima...

- Nisam promijenio mišljenje niti ću ga ikad proomjeniti. Mislim da mladi moraju dati novu snagu, novu energiju i mislim da su je pokazali. Znaju se kakvi su standardi u reprezntaciji. To nije klub ili bilo što drugo. Ako mogu Modrić, Perišić i Vida uklizvati na treningu, mogu i oni. Željni su, rade i trebaju nastaviti tako.

Je li Dalić prioćio prvih 11 za Maroko?

- Što se tiče srijede, vježbamo. Ne znamo tko će igrati. Ja se osbono spremam za svaku iduću utakmicu. Što će bit poslije, ne znam. Dinamično je. Utakmice su, čini mi se, svakih četiri dana, pa vidjet ćemo što izbornik izabere - kazao je Ante Budimir.

Budimirova forma?

- Osjećam se odlično. Drago mi je da sam ovdje u Kataru s reprezentacijom. Počinje veliko natjecanja, prvo za mene, kao prvo djete kao što kaže Dejan. Što se tiče golova, kao napadač želiš i živiš za gol. To je neminovno. Što god da drugo kažem ne bi bila istina. Prvi dio sezone statistički nije bio najidealniji, ali nije nešto što me previše brine. Dajem svoj maksimum i to je to. Ovo je turnir. Krećemo svi od nule. Fokus, trening i sve što dolazi.

