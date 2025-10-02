UŽIVO Maccabi - Dinamo: 'Modri' u Bačkoj Topoli traže nastavak pobjedničkog niza

NAJAVA

Nogometaši Dinama na sjajan su način otvorili Europsku ligu i pobijedili Fenerbahče 3-1 u prvom kolu. U drugom gostuju kod izraelskog Maccabija iz Tel-Aviva s početkom od 21 sat, a utakmica se igra u Bačkoj Topoli. Trener "modrih" Mario Kovačević najavio je susret.

- Igramo protiv odlične ekipe, spremamo se, možda ih netko podcjenjuje, ali oni igraju jako dobar nogomet, imaju i dobrih pojedinaca, ali momčad su u pravom smislu riječi. Vjerujem da ćemo se pokazati na sutrašnjoj utakmici, idemo kao i u uvijek do pozitivnog rezultata, do pobjede - rekao je trener Dinama i dodao:

- Čuli smo se s dosta ljudi koji poznaju Maccabi da se dobro pripremimo. Oni su prvaci, htjeli su u Ligu prvaka ući, utakmica protiv PAOK-a samo je to potvrdila. Daju sve od sebe, momčad su, isto što ja želim od svoje ekipe.

Dinamo je prema kladionicama favorit za pobjedu. Naime, tečaj na pobjedu "modrih" u Bačkoj Topoli je 2,55, dok je na pobjedu izraelskog kluba 2,60. Dakle, neznatna razlika, dok je na neriješeni ishod koef. 3,50. Prema Transfermarktu "modri" imaju znatno skuplju momčad (67,25 milijuna eura naspram 26,73 milijuna).

Maccabi je u prvom kolu Europske lige odigrao 0-0 u gostima kod PAOK-a, a u izraelskom prvenstvu je drugi s 13 bodova iz pet kola. S druge strane, Dinamo je lider HNL-a s 19 bodova iz osam utakmica.

Utakmicu sudi Portugalac Antonio Nobre, a prijenos je na Areni Sport 1.