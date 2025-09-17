UŽIVO Maksimir - Rijeka: Evo gdje gledati utakmicu Kupa

Aktualni hrvatski prvak, Rijeka, u srijedu, 17. rujna, započinje svoj put u novoj sezoni Hrvatskog nogometnog kupa. Riječani će, naime, biti gosti na vlastitom stadionu. Ovaj susret Davida i Golijata, zakazan za 18:00 sati, igrat će se na Rujevici.

Iako je ždrijebom odlučeno da niželigaš bude domaćin, stadion Oboj u Zagrebu, dom NK Maksimira, ne ispunjava sigurnosne uvjete za organizaciju utakmice ovakvog profila. Prema preporuci Policijske uprave zagrebačke, susret je premješten na Kvarner.

Ova odluka, međutim, nije razočarala vodstvo zagrebačkog kluba. Dapače, trener Maksimira Zoran Santrač vidi je kao izvanrednu priliku.

- Mnogi naši igrači nikad ne bi imali priliku osjetiti ambijent stadiona poput Rujevice. Bolje je otići u Rijeku nego igrati na nekom neutralnom terenu - izjavio je Santrač za Sportske novosti, dodavši kako na utakmicu vode i šest mlađih klupskih selekcija kako bi dječaci osjetili dašak prvoligaškog nogometa.

Dok Rijeka u utakmicu ulazi kao apsolutni favorit i branitelj naslova prvaka, s druge strane stoji momčad iz potpuno drugačijeg okruženja. NK Maksimir natječe se u Trećoj NL Centar, četvrtom rangu hrvatskog nogometa, a okosnicu momčadi čine igrači prosječne dobi od samo 19 godina. Većinom su to srednjoškolci i studenti koji treniraju četiri puta tjedno, a nogomet igraju iz čiste strasti.

Trener Rijeke, Victor Sanchez, najavio je rotacije u sastavu, ali s punim poštovanjem prema suparniku.

- Kup je za nas jako važno natjecanje. Želimo da svi igrači budu kompetitivni i raspodijelit ćemo minutažu, ali pripremit ćemo najbolju moguću momčad - poručio je španjolski stručnjak.

