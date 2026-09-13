UŽIVO Man. United - Man. City: Gvardiol u početnoj postavi, Carrick s ofenzivnom četvorkom

NAJAVA UTAKMICE

Stari rivali na Old Traffordu bit će glavna priča četvrtog kola Premier lige kada se u nedjelju od 17:30 sati po našem vremenu ponovno sukobe Manchester United i Manchester City. Ljuti protivnici vraćaju se domaćim obvezama nakon uspješnih europskih ispita. City je sredinom tjedna u Ligi prvaka svladao Porto 2-0, dok je United bio još uvjerljiviji, potopivši debitanta Sabah s visokih 4-0.

Ipak, raspoloženje uoči 199. gradskog derbija uvelike se razlikuje u dva tabora. Dok City pod novim trenerom Enzom Marescom izgleda nezaustavljivo, Unitedova forma oscilira, a pritisak na momčad Michaela Carricka raste.

Predsezonski optimizam među navijačima Manchester Uniteda brzo se pretvorio u rani pesimizam. Nakon tri odigrana kola, "crveni vragovi" na kontu imaju skromna četiri boda, unatoč tome što su na papiru imali relativno lagan raspored. Dominaciju su pokazali samo u golijadi protiv novaka u ligi Ipswich Towna (5-2), no taj je rezultat u sendviču između šokantnog poraza od Hull Cityja (0-2) i remija 2-2 s Evertonom, koji je bolan bod iščupao u posljednjim trenucima susreta.

Zabrinjava podatak da je United primio dva gola u svakoj od prve tri prvenstvene utakmice, što im se dogodilo tek drugi put u posljednjih 50 godina. Ipak, uvjerljiva pobjeda protiv Sabaha, prva utakmica sezone bez primljenog gola, stigla je u pravi trenutak da podigne moral. Carrick se također uzda u domaći teren, gdje je u svom drugom mandatu slavio u devet od deset prvenstvenih utakmica. Pobjedom u nedjelju postao bi prvi trener Uniteda u 113 godina koji je slavio u svoja prva dva ligaška mančesterska derbija.

S druge strane, u plavom dijelu Manchestera vlada potpuno drugačija atmosfera. Odlazak Pepa Guardiole nakon desetljeća dominacije nije ostavio traga na rezultatima. Njegov nasljednik, Enzo Maresca, savršeno je započeo svoju eru na klupi "građana", a pobjedom bi postali prva momčad u povijesti Premier lige koja je sedmi put sezonu otvorila s četiri pobjede zaredom. Maresca ima priliku pridružiti se elitnom društvu trenera Cityja koji su slavili u svom prvom ligaškom derbiju, što je u ovom stoljeću uspjelo Kevinu Keeganu, Svenu-Göranu Erikssonu, Manuelu Pellegriniju i samom Guardioli.

Oba trenera suočavaju se s problemima oko sastavljanja momčadi. Michael Carrick ne može računati na Carlosa Balebu, Matthijsa de Ligta i Manuela Ugartea, dok je nastup iskusnog lijevog beka Lukea Shawa pod velikim znakom pitanja. Shaw, koji je propustio utakmicu protiv Sabaha, osjetio je grčeve protiv Evertona, a Carrick je potvrdio da ne želi riskirati.

​- Morat ćemo vidjeti. Malo smo ga pazili, nije bio sto posto spreman i nismo htjeli riskirati. Vidjet ćemo kakav će biti u idućih nekoliko dana - poručio je strateg Uniteda.

Glavna Carrickova dilema je u vrhu napada. Benjamin Šeško zabio je u posljednje dvije utakmice i nameće se kao rješenje, no Matheus Cunha također je u dobroj formi. Moguće je da će zbog njih dvojice na klupu preseliti Marcus Rashford, koji je odmarao u europskom susretu.

S druge strane, Enzo Maresca nema takvih briga. Erling Haaland je neupitan, a Norvežanin ima sjajan učinak od osam golova u sedam ligaških nastupa protiv Uniteda. City će gotovo sigurno biti bez Jeremyja Dokua koji se i dalje muči s ozljedom lista, no dobra je vijest povratak Nice O'Reillyja. U veznom redu se nakon sjajnih partija ustalio novopridošli Enzo Fernández, koji je već upisao asistencije protiv Coventryja i Porta. Redovan bi trebao biti i Joško Gvardiol.

Foto: Jason Cairnduff

(*uz korištenje AI-ja)