Nogometaši Meksika s tri pobjede u tri dvoboja te bez primljenog pogotka sigurno su favorit,i no Ekvador je bez pritiska
UŽIVO Meksiko - Ekvador: Kiša i nevrijeme blizu stadiona Azteca pa je moguća odgoda početka...
Evo udarnih momčadi.
Meksiko (4-3-3): Rangel - Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo - Mora, Lira, Romo - Alvarado, Jimenez, Quinones
Ekvador (4-4-2): Galindez - Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie - Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo - Valencia, Plata
Zbog ozbiljnih vremenskih neprilika izdana je naredba da se svi sklone na sigurno na stadionu Azteca, uoči utakmice Meksika i Ekvadora.
Dvoboj šesnaestine finala trebao bi početi u 3 sata po hrvatskom vremenu, no početak bi mogao biti odgođen ako se sadašnji vremenski uvjeti nastave. Iz Meksika stižu izvješća o kiši u dijelovima grada u kojima se nalazi stadion, a za kasnije je prognozirana i tuča. Nove informacije bit će objavljene čim postanu dostupne.
Meksiko je na ovom Svjetskom prvenstvu postao prva momčad koja je osigurala drugi krug natjecanja. Na startu su svladali Južnoafričku Republiku s 2-0, potom je pala Južna Koreja s 1-0, a na kraju Češka s čak 4-0. Meksikanci su puni samopouzdanja i imali ogromnu podršku fanatične domaće publike koja im je zbilja 12. igrač na terenu.
S drugu strane Ekvador je u skupini poražen od Obale Bjelokosti 1-0 poraza, zatim je remizirao (2-2) s Curacaom, da pobijedio Njemačku s 2-1 i time izborio prolazak dalje.
Inače kad su u pitanju međusobni susreti, statistika je debelo na strani Meksika. Od 24 međusobne utakmice, Meksiko je slavio u njih 13, osam ih je završilo remijem, dok je Ekvador tek tri puta izašao kao pobjednik.