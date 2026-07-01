UŽIVO Meksiko - Ekvador: Kiša i nevrijeme blizu stadiona Azteca pa je moguća odgoda početka...

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Meksiko je na ovom Svjetskom prvenstvu postao prva momčad koja je osigurala drugi krug natjecanja. Na startu su svladali Južnoafričku Republiku s 2-0, potom je pala Južna Koreja s 1-0, a na kraju Češka s čak 4-0. Meksikanci su puni samopouzdanja i imali ogromnu podršku fanatične domaće publike koja im je zbilja 12. igrač na terenu.

S drugu strane Ekvador je u skupini poražen od Obale Bjelokosti 1-0 poraza, zatim je remizirao (2-2) s Curacaom, da pobijedio Njemačku s 2-1 i time izborio prolazak dalje.

Inače kad su u pitanju međusobni susreti, statistika je debelo na strani Meksika. Od 24 međusobne utakmice, Meksiko je slavio u njih 13, osam ih je završilo remijem, dok je Ekvador tek tri puta izašao kao pobjednik.